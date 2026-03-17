PSG - Mbappé et Neymar : «Je suis un peu déçu», les regrets de cette star des années après...

Pierrick Levallet

Entre Kylian Mbappé et Neymar, les tensions ont fini par prendre le pas sur leur amitié. Les deux attaquants s’entendaient bien après leur arrivée au PSG en 2017. Mais leur relation s’est dégradée au fil du temps. Des années plus tard, une ancienne star parisienne n’a pas manqué d’afficher ses regrets quant à la tournure des événements.

La relation entre Kylian Mbappé et Neymar n’a pas toujours été ce qu’elle est actuellement. Lorsque les deux joueurs ont débarqué au PSG en 2017, des liens forts s’étaient tissés entre eux. Seulement, les tensions entre les nombreuses blessures du Brésilien et les désillusions en Ligue des champions ont fini par prendre le pas sur leur entente. Des années plus tard, une ancienne star des Rouge-et-Bleu a fait part de ses regrets quant à cette situation.

«Libéré sans Mbappé» : Bertrand Latour se lâche sur Canal+, la sortie qui risque de faire parler… https://t.co/F7Y5YJ9Wba — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«Cela aurait dû se passer autrement» « Mbappé est arrivé, et une amitié incroyable s’est nouée dès le début. Puis, quelques années plus tard, il est arrivé ce qui est arrivé. Je suis un peu déçu par la tournure des événements. Cela aurait dû se passer autrement » a en effet révélé Thiago Silva au micro de Ligue 1+ il y a quelques temps. L’actuel défenseur du FC Porto, passé par le PSG entre 2012 et 2020, aurait aimé que les rapports entre Kylian Mbappé et Neymar restent cordiaux.