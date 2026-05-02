«Une mort tranquille», Habib Beye craint le pire pour l’OM ! 

Alexis Brunet

La Ligue des champions s’éloigne encore un peu plus pour l’OM. Ce samedi, les Marseillais se sont inclinés 3-0 contre le FC Nantes et pointent actuellement à la sixième place. Après la rencontre, Habib Beye a été invité à commenter la performance de son équipe et visiblement l’entraîneur marseillais imagine le pire pour lui et ses hommes.

Habib Beye n’y arrive vraiment pas. Choisi par l’OM pour succéder à Roberto De Zerbi, le technicien français est loin de donner satisfaction, lui qui vient de signer une cinquième défaite avec le club phocéen. Les partenaires de Mason Greenwood se sont cette fois fait rouler dessus par le FC Nantes, qui s’est imposé 3-0. Les Marseillais s’éloignent encore un peu plus de la troisième place qualificative pour la Ligue des champions.

« On glissera tout doucement vers une mort tranquille » Après la rencontre, Habib Beye s’est présenté au micro de Ligue 1+. Le technicien de 48 ans s’est montré très pessimiste concernant la fin de saison de l’OM. « Il était important de gagner ces 3 matchs. On s'en éloigne. Il faudra se remobiliser. Avec cette attitude, ce sera aussi difficile au Havre. On a encore eu des blessures aujourd'hui. J'attends de la part de nos cadres de montrer autre chose. La suite ? Je ne vais pas renverser mon vestiaire. Il faudra pointer les insuffisances de notre match. Mais si on a la même attitude, on glissera tout doucement vers une mort tranquille. On ne peut pas accepter ce type de performance. »