Annoncé à l’OM, il intéresse fortement le clan Mbappé !

Alexis Brunet

En vue de la saison prochaine, l’OM se cherche un nouveau directeur sportif car Medhi Benatia va bientôt quitter ses fonctions. Le club phocéen multiplie ses pistes et dernièrement le nom de Matthieu Bodmer est ressorti. Marseille ne serait pas le club le plus intéressé, car Kylian Mbappé chercherait à le faire venir du côté de Caen.

Encore une fois, tout a changé cette saison à l’OM. Le club phocéen a tout d’abord perdu son entraîneur avec Roberto De Zerbi, puis c'est Pablo Longoria qui est également parti. La direction marseillaise a décidé de confier son équipe première à Habib Beye et pour remplacer l’Espagnol, c’est Stéphane Richard qui est arrivé. Toutefois, la restructuration de la formation olympienne est encore loin d’être terminée.

Benatia va lui aussi s’en aller En plus de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, l’OM a failli perdre en cours de saison Medhi Benatia. Le directeur sportif marseillais avait présenté sa démission à Frank McCourt, qui ne l’a pas acceptée et qui lui a donc demandé de rester jusqu’à la fin de la saison. Le Marocain a accepté la proposition, mais il va s’en aller prochainement, ce qui pousse le club phocéen à lui trouver un remplaçant. Plusieurs pistes sont citées depuis quelques semaines dans la presse, mais pour le moment l’OM n’a pas encore tranché.