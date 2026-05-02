«On ne reverra pas Mbappé de sitôt» : Une décision radicale est annoncée sur La Chaîne L'EQUIPE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait connaître une fin de saison très tranquille. C'est en tout cas ce que sous-entend Benoit Trémoulinas, qui pense que l'attaquant français ne devrait pas être très utilisé avec le club merengue d'ici la fin de la saison.

Blessé, Kylian Mbappé connaît une fin de saison très frustrante. Et alors que le club merengue n'a quasiment plus rien à jouer, puisque le titre semble hors d'atteinte, il ne serait pas étonnant de voir le capitaine des Bleus être préservé dans les prochaines semaines par le Real Madrid. Et pour cause, l'échéance de la Coupe du monde approche à grands pas, et Kylian Mbappé n'aura pas l'intention de prendre de risque. C'est en tout cas l'avis de Benoit Trémoulinas.

Mbappé va se préserver pour la Coupe du monde ? « Je pense qu’effectivement on ne reverra pas Mbappé de sitôt avec le Real Madrid, d’ailleurs ça va commencer à beaucoup parler en Espagne. C’est-à-dire que ça commençait déjà à faire beaucoup, beaucoup de papiers sur Mbappé, sur son implication, sur le jeu, est-ce qu’il est capable de s’intégrer à un collectif. On en parle beaucoup en Espagne depuis quelques semaines. Ce que je ne comprends pas c’est que, oui effectivement Mbappé est le capitaine de l’Equipe de France mais on a peur qu’il ne soit pas là ou qu’il soit blessé, qu’il arrive quelque chose à Kylian Mbappé », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.