Coupe du monde 2026 : La folle promesse d'un joueur de l'Espagne en cas de sacre

Alexis Brunet

Le 19 juillet aura lieu la finale de la Coupe du monde et tous les supporters de l’équipe de France espèrent que les coéquipiers de Kylian Mbappé seront sacrés ce soir-là. Si les Bleus sont éliminés avant cela, il y a fort à parier que beaucoup vont supporter l’Espagne, en raison du pari très osé de Marc Cucurella.

Mardi 16 juin, l’équipe de France disputera son premier match de Coupe du monde face au Sénégal. Par la suite, les hommes de Didier Deschamps seront opposés à la Norvège et à l’Irak et s’ils vont au bout de la compétition, ils auront quatre matchs en plus à disputer et à gagner. La grande finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium à New York.

Le pari très osé de Marc Cucurella si l’Espagne gagne la Coupe du monde Nul ne sait encore ce que feront Kylian Mbappé ou bien encore Ousmane Dembélé s’ils remportent la Coupe du monde, mais on sait ce qu’a prévu Marc Cucurella. Le défenseur espagnol a expliqué à l’émission El Partidazo de COPE ce qu’il ferait en cas de sacre de la Roja le 19 juillet prochain. « Je me ferais tatouer le visage de Luis de la Fuente. Ce serait un petit tatouage, mais je pense que ce sera un bon souvenir. Il faudrait réfléchir à l’emplacement. »