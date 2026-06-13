Didier Deschamps a sèchement recadré un joueur du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En mars dernier, Lucas Hernandez s’enflammait pour le secteur offensif de l’équipe de France, affirmant en interview « qu’aucune autre équipe n’a cette qualité » en attaque. Une sortie qui n’a pas été du goût de Didier Deschamps, qui a reconnu avoir échangé sur le sujet avec le joueur du PSG.

Pour sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France, sa quatrième avant de laisser la place, Didier Deschamps rêve évidemment d’un troisième titre après ses succès en 1998, comme joueur, puis en 2018, en tant qu’entraîneur. Déterminé, le sélectionneur des Bleus n’entend pas s’enflammer pour autant et incite ses joueurs à en faire de même.

La sortie de Lucas Hernandez qui a agacé Didier Deschamps Ainsi, les sorties confiantes de certains internationaux tricolores ne sont pas du goût de Didier Deschamps. Cela a notamment été le cas concernant Rayan Cherki, annonçant que la France « ira à la Coupe du monde pour écraser tout le monde », ou de Lucas Hernandez, affirmant en mars « qu’aucune autre équipe n’a cette qualité offensivement ». Et d’ajouter, après la victoire des Bleus contre la Colombie (3-1) en préparation : « On a une super équipe. C’est exceptionnel. La qualité de nos joueurs offensifs est incroyable ». Interrogé par GQ, le sélectionneur avoue avoir recadré le joueur du PSG.