Le PSG vainqueur de la Ligue des Champions : Kylian Mbappé a eu peur, il avoue tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions consécutive contre Arsenal le 30 mai dernier, et Kylian Mbappé a enfin réagi à ce sacre de son ancienne équipe au micro de M6 jeudi soir. L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs surpris tout le le monde en affichant son soulagement d’avoir vu le PSG gagner cette finale, et il a expliqué pourquoi.

Parti du PSG libre en 2024 pour réaliser son rêve d’évoluer au Real Madrid, Kylian Mbappé a donc une nouvelle fois assisté, de loin, au sacre de son ancienne équipe en Ligue des Champions. Interrogé au micro de M6 jeudi soir, le capitaine de l’équipe de France a réagi pour la première fois à ce back to back du PSG, et même s’il a quitté le club de la capitale en mauvais termes avec les dirigeants parisiens il y a deux ans, Mbappé confie avoir eu peur d’une défaite du PSG dans cette finale, et ce pour une raison bien précise.

« Il fallait qu’ils gagnent pour ne pas perdre trop de joueurs » « Tout de suite, je les ai félicités à Clairefontaine. C’était important, d’autant plus qu’ils étaient cinq. Désolé pour William, mais c’est plus facile de consoler une seule personne que cinq. Pour la Coupe du Monde, c’est plus facile de remettre d’aplomb un seul joueur que cinq. On était pour le PSG dans notre intérêt : il fallait qu’ils gagnent pour ne pas perdre trop de joueurs », a confié Kylian Mbappé, qui souhaitait donc une victoire du PSG afin que seul William Saliba (Arsenal) soit concerné par une défaite aussi marquante en finale de C1.