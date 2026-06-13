L’OM plutôt que Lens et le Paris FC : Un attaquant de Ligue 1 prêt à signer à Marseille ?

Alors que la saison vient de se terminer, les clubs de Ligue 1 vont devoir réfléchir pour établir le meilleur mercato possible. Ces derniers mois, Pablo Pagis a réalisé de belles performances avec le FC Lorient et sa valeur a augmenté. D'ailleurs, de nombreux prétendants se bousculent pour l'ailier gauche de 23 ans, auteur de 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Et parmi les quelques destinations à sa portée, une semble lui plaire davantage : l'OM.
Issu du centre de formation du FC Lorient, Pablo Pagis vient de réaliser son meilleur exercice. A 23 ans, il a été l'une des belles révélations de la saison et à l'approche du mercato estival, il peut prétendre rejoindre un club d'une plus grande envergure. Parmi les choix qui s'offrent à lui, l'OM apparaît comme une destination presque évidente. Il faudra se montrer assez convaincant pour faire plier les Merlus.
Pablo Pagis affole le mercato de Ligue 1
Avec de belles performances, Pablo Pagis a réussi à faire grimper sa valeur jusqu'à atteindre 15M€ à l'heure actuelle selon Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en 2027, il pourrait rapporter gros au FC Lorient. Comme le rappelle Ouest-France, le fils de Mickaël Pagis attire les convoitises de quelques clubs de Ligue 1 comme le RC Lens ou encore le Paris FC. On parle aussi de l'OM dans la discussion, une destination qui semble beaucoup plaire au principal intéressé.
L'OM à fond sur Pagis
Ouest-France rajoute que les dirigeants de l'OM sont venus prendre des renseignements concernant Pablo Pagis. Parmi les clubs qui s'intéressent à lui, c'est peut-être celui qui le tente le plus. En effet, son père Mickaël, ancien attaquant de Rennes ou de Strasbourg, a également évolué sous les couleurs marseillaises. Reste à savoir si l'OM pourra investir une somme suffisante pour convaincre les Lorientais de vendre leur joueur.