L’OM plutôt que Lens et le Paris FC : Un attaquant de Ligue 1 prêt à signer à Marseille ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison vient de se terminer, les clubs de Ligue 1 vont devoir réfléchir pour établir le meilleur mercato possible. Ces derniers mois, Pablo Pagis a réalisé de belles performances avec le FC Lorient et sa valeur a augmenté. D'ailleurs, de nombreux prétendants se bousculent pour l'ailier gauche de 23 ans, auteur de 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Et parmi les quelques destinations à sa portée, une semble lui plaire davantage : l'OM.

Issu du centre de formation du FC Lorient, Pablo Pagis vient de réaliser son meilleur exercice. A 23 ans, il a été l'une des belles révélations de la saison et à l'approche du mercato estival, il peut prétendre rejoindre un club d'une plus grande envergure. Parmi les choix qui s'offrent à lui, l'OM apparaît comme une destination presque évidente. Il faudra se montrer assez convaincant pour faire plier les Merlus.

Pablo Pagis affole le mercato de Ligue 1 Avec de belles performances, Pablo Pagis a réussi à faire grimper sa valeur jusqu'à atteindre 15M€ à l'heure actuelle selon Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en 2027, il pourrait rapporter gros au FC Lorient. Comme le rappelle Ouest-France, le fils de Mickaël Pagis attire les convoitises de quelques clubs de Ligue 1 comme le RC Lens ou encore le Paris FC. On parle aussi de l'OM dans la discussion, une destination qui semble beaucoup plaire au principal intéressé.