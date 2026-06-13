Mercato - Le PSG est prêt à lâcher Barcola : «S’il a envie de partir…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par Liverpool qui fait le forcing en coulisses depuis plusieurs mois afin de le déloger du PSG, Bradley Barcola devrait vivre un mercato estival très agité. Une source interne du club de la capitale a pris la parole à ce sujet et ouvre la porte à un départ de l’attaquant de l’équipe de France cet été, à condition de trouver une solution qui soit profitable à tout le monde.

Bradley Barcola et le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant de l’équipe de France figure sur les tablettes de Liverpool qui le courtise depuis déjà plusieurs mois, et cette piste menant aux Reds intéresse d’ailleurs Barcola. Il faut dire que le numéro 29 du PSG fait figure de doublure de luxe derrière le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé dans les grands matchs de Ligue des Champions, et cette situation commencerait sérieusement à le lasser…

Le PSG compréhensif avec Barcola L’EQUIPE a fait le point vendredi dans ses colonnes sur la situation un peu particulière de Bradley Barcola, et contrairement à Ousmane Dembélé qu’ils souhaitent absolument prolonger au plus vite, les dirigeants du PSG ne seraient pas forcément opposés à une vente de l’ancien crack de l’OL cet été. Les discussions pour sa prolongation n’avancent pas depuis des mois, et de plus, le PSG comprend la frustration de Barcola.