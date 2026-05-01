Real Madrid : «C’est chaud...» pour le futur entraîneur de Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Alvaro Arbeloa ? Il semblerait qu’on se dirige vers cette éventualité et donc un quatrième coach en deux ans pour Kylian Mbappé au Real Madrid. José Mourinho est une option à l’étude à la Casa Blanca et la tendance a été confirmée par le journaliste Edgar Groleau sur les ondes de RMC mercredi.

Treize ans plus tard, ils sont prêts à se laisser une deuxième chance ? En 2013, après trois saisons de collaboration, le Real Madrid et José Mourinho disaient stop. Depuis, le club merengue a connu de multiples succès continentaux avec Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane. De son côté, la carrière du Special One a doucement décliné. A présent au Benfica Lisbonne, Mourinho pourrait obtenir un nouveau contrat au Real Madrid qui chercherait un successeur à Alvaro Arbeloa.

«Mourinho, c’est un profil pour faire le ménage» Correspondant de RMC à Madrid, Edgar Groleau a fait savoir que ce dossier Mourinho commençait à prendre de plus en plus d’ampleur de l’autre côté des Pyrénées. « Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud. (…) Mourinho, c’est un profil pour faire le ménage. Si tu ramènes Mourinho, c’est pour faire une annonce. Après, on peut parler du sens et de la continuité des décisions de la direction du Real Madrid ».