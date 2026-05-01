Real Madrid : «C’est chaud...» pour le futur entraîneur de Kylian Mbappé ?

Clap de fin pour Alvaro Arbeloa ? Il semblerait qu’on se dirige vers cette éventualité et donc un quatrième coach en deux ans pour Kylian Mbappé au Real Madrid. José Mourinho est une option à l’étude à la Casa Blanca et la tendance a été confirmée par le journaliste Edgar Groleau sur les ondes de RMC mercredi.
Treize ans plus tard, ils sont prêts à se laisser une deuxième chance ? En 2013, après trois saisons de collaboration, le Real Madrid et José Mourinho disaient stop. Depuis, le club merengue a connu de multiples succès continentaux avec Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane. De son côté, la carrière du Special One a doucement décliné. A présent au Benfica Lisbonne, Mourinho pourrait obtenir un nouveau contrat au Real Madrid qui chercherait un successeur à Alvaro Arbeloa.
«Mourinho, c’est un profil pour faire le ménage»
Correspondant de RMC à Madrid, Edgar Groleau a fait savoir que ce dossier Mourinho commençait à prendre de plus en plus d’ampleur de l’autre côté des Pyrénées. « Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud. (…) Mourinho, c’est un profil pour faire le ménage. Si tu ramènes Mourinho, c’est pour faire une annonce. Après, on peut parler du sens et de la continuité des décisions de la direction du Real Madrid ».
«Ça illustre un problème de réflexion à long terme dans la construction de cette équipe, dans la gestion sportive de ce club»
Le journaliste de RMC a participé au débriefing de l’After Foot mercredi soir au sujet de la demi-finale retour de Ligue des champions entre l’Atletico de Madrid et Arsenal. Edgar Groleau en a profité pour signifier à quel point une éventuelle nomination de José Mourinho ferait régresser la politique sportive mise en place par le Real Madrid l’été dernier. « Ramener Mourinho serait catastrophique. Comment tu peux commencer la saison avec Xabi Alonso et un an plus tard, avoir Mourinho, c’est l’opposé total. Ça illustre un problème de réflexion à long terme dans la construction de cette équipe, dans la gestion sportive de ce club. (…) Comment tu expliques que ton effectif est construit avec 10 joueurs qui ont des profils pas complémentaires ? ». Mourinho avec Kylian Mbappé, le mariage va-t-il est prononcé ?