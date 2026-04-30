José Mourinho au Real Madrid : La réunion qui confirme le retour du Special One ?

Le Real Madrid n’arrive visiblement pas à trouver un entraîneur avec lequel faire une longue partie du chemin. Entre 2024 et cet été 2026, quatre coachs vont se succéder à la tête de l’équipe première. Il semble que José Mourinho ait de fortes chances d’hériter du groupe professionnel. Une entrevue en interne confirme la tendance.
Au printemps 2010, José Mourinho sortait d’un triplé historique avec l’Inter dont une victoire en Ligue des champions face au Bayern Munich. Direction le Real Madrid pour The Special One qui disposait d’une cote excellente sur le marché des entraîneurs à l’époque. Le technicien portugais restait trois saisons dans la capitale espagnole en offrait notamment un titre de Liga en 2012, mais pas de C1 et la Decima tant attendue.
Ca discute au Real Madrid pour le retour de José Mourinho
En 2013, José Mourinho revenait à Chelsea non pas en tant que Special One comme il s’était lui-même baptisé 9 ans plus tôt en rejoignant les Blues, mais plutôt en tant qu’« Happy One ». Depuis, Mourinho a enchaîné les expériences et se trouve au Benfica Lisbonne à présent. Le Portugais ne figure plus parmi les références actuelles des entraîneurs, mais des retrouvailles plairaient tout de même à Florentino Pérez, président du Real Madrid. Le journaliste Romain Molina a d’ailleurs dévoilé sur son compte X qu’une entrevue aurait eu lieu ces derniers jours en interne afin de discuter de l’éventuel retour aux affaires de José Mourinho. Le célèbre agent Jorge Mendes se mêlerait à cette affaire.
«Ça illustre un problème de réflexion à long terme dans la construction de cette équipe, dans la gestion sportive de ce club»
Pour autant, si José Mourinho venait à bel et bien revenir au Real Madrid, ce serait tout bonnement une catastrophe du point de vue du journaliste Edgar Groleau qui n’est autre que le correspondant de RMC à Madrid. « Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud. (…) Mourinho, c’est un profil pour faire le ménage. Si tu ramènes Mourinho, c’est pour faire une annonce. Après, on peut parler du sens et de la continuité des décisions de la direction du Real Madrid. Ramener Mourinho serait catastrophique. Comment tu peux commencer la saison avec Xabi Alonso et un an plus tard, avoir Mourinho, c’est l’opposé total. Ça illustre un problème de réflexion à long terme dans la construction de cette équipe, dans la gestion sportive de ce club. (…) Comment tu expliques que ton effectif est construit avec 10 joueurs qui ont des profils pas complémentaires ? ».