José Mourinho au Real Madrid : La réunion qui confirme le retour du Special One ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid n’arrive visiblement pas à trouver un entraîneur avec lequel faire une longue partie du chemin. Entre 2024 et cet été 2026, quatre coachs vont se succéder à la tête de l’équipe première. Il semble que José Mourinho ait de fortes chances d’hériter du groupe professionnel. Une entrevue en interne confirme la tendance.

Au printemps 2010, José Mourinho sortait d’un triplé historique avec l’Inter dont une victoire en Ligue des champions face au Bayern Munich. Direction le Real Madrid pour The Special One qui disposait d’une cote excellente sur le marché des entraîneurs à l’époque. Le technicien portugais restait trois saisons dans la capitale espagnole en offrait notamment un titre de Liga en 2012, mais pas de C1 et la Decima tant attendue.

Ca discute au Real Madrid pour le retour de José Mourinho En 2013, José Mourinho revenait à Chelsea non pas en tant que Special One comme il s’était lui-même baptisé 9 ans plus tôt en rejoignant les Blues, mais plutôt en tant qu’« Happy One ». Depuis, Mourinho a enchaîné les expériences et se trouve au Benfica Lisbonne à présent. Le Portugais ne figure plus parmi les références actuelles des entraîneurs, mais des retrouvailles plairaient tout de même à Florentino Pérez, président du Real Madrid. Le journaliste Romain Molina a d’ailleurs dévoilé sur son compte X qu’une entrevue aurait eu lieu ces derniers jours en interne afin de discuter de l’éventuel retour aux affaires de José Mourinho. Le célèbre agent Jorge Mendes se mêlerait à cette affaire.