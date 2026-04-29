Real Madrid : Kylian Mbappé entraîné par Luis Enrique ? Les retrouvailles qui font rêver en Espagne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que Luis Enrique fait des merveilles sur le banc du PSG depuis 2023, la situation au Real Madrid est beaucoup plus inquiétante. En effet, malgré ses changements de coach, le club ne parvient pas à remplir ses objectifs et cherche le prochain entraîneur. Si des grands noms tels que Didier Deschamps et José Mourinho ont été avancés, Luis Enrique apparaît comme la solution à tous les problèmes pour certains observateurs.

Alors que le Real Madrid s'apprête à vivre une saison blanche cette année, le club pourrait bientôt accueillir un nouvel entraîneur. Depuis son arrivée en janvier dernier, Alvaro Arbeloa n'a pas vraiment réussi à convaincre et Florentino Pérez aurait même un favori pour le remplacer : José Mourinho. Certains ne comprennent pas vraiment ce choix et s'interrogent sur la possibilité de voir Luis Enrique débarquer au Real Madrid...

Luis Enrique au Real Madrid ? Toujours sur le banc du PSG, Luis Enrique n'a pas vraiment prévu de quitter la capitale pour le moment. La tendance est même plutôt à une prolongation de contrat. Toutefois, son profil plaît beaucoup et il apparaît comme une bonne idée. « Mourinho est une option qui s'offre à Florentino Pérez ; c'est l'entraîneur qu'il a le plus respecté. Je suis surpris qu’il soit le favori du président. Que le Real Madrid veuille revenir à l’époque de Mourinho, ça ne présage rien de bon. Le Real Madrid ne cherche-t-il pas toujours les meilleurs du moment ? Pourquoi ne pense-t-il pas à un entraîneur comme Luis Enrique ? Il devrait chercher le meilleur entraîneur, pas celui qui a fait partie de son histoire il y a déjà de nombreuses années, et qui ne figure plus aujourd’hui parmi les meilleurs du monde » déclare Emilio Contreras, journaliste espagnol, pour Radio Marca.