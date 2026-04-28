Jürgen Klopp «avec des sénateurs» au Real Madrid ? Walid Acherchour met fin au fantasme (et Camavinga prend une balle perdue)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Hors circuit depuis bientôt deux ans, Jürgen Klopp est notamment pressenti par la presse pour endosser le rôle d'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Une éventualité que Walid Acherchour ne voit pas du tout se concrétiser. Eduardo Camavinga en a au passage pris pour son grade.

Qui pour succéder à Alvaro Arbeloa ? Ces derniers temps, la presse fait état d'une course à la signature d'un nouvel entraîneur enclenchée par le Real Madrid en coulisses. Il est question d'intérêts de la Casa Blanca pour Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, José Mourinho, Lionel Scaloni ou encore Jürgen Klopp pour ne citer qu'eux. Au sujet du dernier coach mentionné qui s'est retiré du circuit en partant de Liverpool à l'été 2024, il est impossible dans la réflexion de Walid Acherchour qu'une telle hypothèse prenne forme.

«Klopp va aller au Real Madrid pour tuer sa legacy de Liverpool» Dans un live sur sa chaîne Twitch, débriefant le match du Real Madrid contre le Betis Séville de vendredi dernier (1-1), le consultant du Winamax FC et de RMC a tourné en ridicule les rumeurs liant Jürgen Klopp au club merengue. « Donc en fait, il va coacher ça Klopp ? Ouais, ouais. Il était avec Sadio Mané qui allait à 20 000 à l'heure, qui avait un V12 dans le slibard et Mohamed Salah pour qui tout le monde défendait. Tout le monde défendait pour tous avec un milieu de terrain et James Milner qui court toujours autour d'Anfield là, Wijnaldum etc... Ils étaient chargés, chargés comme dirait le triangle de Bermudes et il va coacher ça lui ? Klopp va aller au Real Madrid pour tuer sa legacy de Liverpool ».