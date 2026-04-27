«Des Ballons d’Or pour ouvrir leur bouche» : Après le coup de gueule de Walid Acherchour, les Argentins de l’OM prennent encore cher sur RMC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a été tenu en échec par l’OGC Nice (1-1) dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1, Walid Acherchour a critiqué l’attitude de Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli, qui ont essayé de provoquer leur ancien coéquipier Elye Wahi tout au long de la rencontre. Après lui, c’était au tour de Stephen Brun de s’en prendre aux trois Argentins sur les ondes de RMC.

Pour son retour au Vélodrome, Elye Wahi a pris un malin plaisir à chambrer son ancien club. Prêté par l’Eintracht Francfort, le joueur de l’OGC Nice a permis à son équipe de ramener un point de son déplacement sur la pelouse de l’OM (1-1) en transformant le penalty provoqué par un autre ancien marseillais, Jonathan Clauss. Il faut dire que l’attaquant âgé de 23 ans a aussi été provoqué tout au long de la rencontre par Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli.

« Je n'en peux plus de la grinta sud-américaine à l'Olympique de Marseille » Une attitude critiquée par Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. « Ce qui s'est passé autour de Wahi, je n'en peux plus de la grinta sud-américaine à l'Olympique de Marseille. Geronimo Rulli, la minute qu'il nous fait, Medina qui a fait ça pendant toute la rencontre... ils n'ont toujours pas compris les mecs ? Rulli il ne la sent pas la panenka de Wahi ? Ça ne se voyait pas pendant tout le match que Wahi voulait terminer avec la cerise sur le gâteau ? », a-t-il déclaré. « Je rajoute aussi Balerdi sur la grinta. On en peut plus, c'est plus possible de se mettre constamment dedans avec cette fameuse grinta qui ne sert à rien et qui nuit plus à Marseille qu'autre chose. »

❌🇦🇷 @StephBrun41 : "Le trio d'argentin, Rulli-Medina-Balerdi, pour qui se prennent-ils ? Ils se font passer pour des mecs du cartel de Buenos Aires mais à la fin ils se font humilier. Ils sont ridicules." pic.twitter.com/N4BhF93MDD — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 27, 2026