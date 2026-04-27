«Des Ballons d’Or pour ouvrir leur bouche» : Après le coup de gueule de Walid Acherchour, les Argentins de l’OM prennent encore cher sur RMC

Alors que l’OM a été tenu en échec par l’OGC Nice (1-1) dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1, Walid Acherchour a critiqué l’attitude de Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli, qui ont essayé de provoquer leur ancien coéquipier Elye Wahi tout au long de la rencontre. Après lui, c’était au tour de Stephen Brun de s’en prendre aux trois Argentins sur les ondes de RMC.
Pour son retour au Vélodrome, Elye Wahi a pris un malin plaisir à chambrer son ancien club. Prêté par l’Eintracht Francfort, le joueur de l’OGC Nice a permis à son équipe de ramener un point de son déplacement sur la pelouse de l’OM (1-1) en transformant le penalty provoqué par un autre ancien marseillais, Jonathan Clauss. Il faut dire que l’attaquant âgé de 23 ans a aussi été provoqué tout au long de la rencontre par Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli.
« Je n'en peux plus de la grinta sud-américaine à l'Olympique de Marseille »
Une attitude critiquée par Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. « Ce qui s'est passé autour de Wahi, je n'en peux plus de la grinta sud-américaine à l'Olympique de Marseille. Geronimo Rulli, la minute qu'il nous fait, Medina qui a fait ça pendant toute la rencontre... ils n'ont toujours pas compris les mecs ? Rulli il ne la sent pas la panenka de Wahi ? Ça ne se voyait pas pendant tout le match que Wahi voulait terminer avec la cerise sur le gâteau ? », a-t-il déclaré. « Je rajoute aussi Balerdi sur la grinta. On en peut plus, c'est plus possible de se mettre constamment dedans avec cette fameuse grinta qui ne sert à rien et qui nuit plus à Marseille qu'autre chose. »
« Te faire passer pour un mec du cartel de je sais pas où, de Buenos Aires, à faire le thug et à la fin, tu te fais humilier »
« C'est toujours la même chose depuis deux ans. Medina on l'a vu toute la semaine en interview, c'est très intéressant, super la sincérité. Vous êtes tous des gentils garçons dans la vie. Il n'y a aucun leader dans cette équipe. Elye Wahi a joué avec Medina à Lens, Balerdi et Rulli ont joué avec lui, pendant tout le match ils ont essayé de se le faire. À la fin, tu te fais... avoir et après ils sont énervés. Contre Toulouse c'était la même chose en Coupe de France ! », a ajouté Walid Acherchour. Au lendemain de cette rencontre, c’est cette fois-ci Stephen Brun dans le Super Moscato Show qui a critiqué l’attitude des trois joueurs argentins de l’OM : « Il y a quand même des garçons qui sont merveilleux dans cette équipe-là. Le trio d’Argentins Rulli, Medina et Balerdi, ils se prennent pour qui ? Ils n’ont toujours pas compris ces garçons-là ? Tu fais une saison ridicule. Maintenant, t’es encore là à vouloir faire le mariole avec Elye Wahi, te faire passer pour un mec du cartel de je sais pas où, de Buenos Aires, à faire le thug et à la fin, tu te fais humilier. C’est quoi ces mecs-là ? Ils se prennent pour qui les trois Argentins ? Les mecs sont ridicules dans le football, par contre c’est des Ballons d’Or pour ouvrir leur bouche et pour chambrer les mecs. Ils sont exceptionnels pour ça, mais ça ne fait pas gagner des matchs et après t’es ridicule. »