Kylian Mbappé sorti sur blessure : Un docteur en science du sport dévoile le pire scénario avant la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a perdu Kylian Mbappé en terres andalouses en fin de semaine dernière. Le match nul contre le Betis Séville (1-1) a engendré une blessure de Kylian Mbappé au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, la « blessure des sprinteurs ». Dans le pire des cas de figure, le capitaine de l'équipe de France sera absent pour 6 semaines selon Jean-Bernard Fabre, docteur en science du sport.

Vendredi dernier, à 10 minutes du coup de sifflet final du match nul concédé par le Real Madrid sur la pelouse du Betis Séville (1-1), Kylian Mbappé abandonnait ses coéquipiers en raison d'une douleur ressentie par le meilleur buteur du club merengue cette saison (41 réalisations). C'est le discours tenu par l'entraîneur de la Casa Blanca Alvaro Arbeloa. Une alerte pour Mbappé à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde ?

Sorti sur blessure face au Betis Séville, Kylian Mbappé souffre d'une blessure "au muscle semi-tendineux de la jambe gauche" a fait savoir le Real Madrid dans un communiqué, sans préciser sa durée d'indisponibilité.https://t.co/IaGLuKmkHf — RMC Sport (@RMCsport) April 27, 2026

«Ce qui est rassurant, c’est qu’il n’est pas sorti sur civière» Didier Deschamps peut tout de même pousser un ouf de soulagement. Jean-Bernard Fabre, docteur en science du sport, s'est exprimé au Parisien sur la blessure dont on connaît la nature grâce au communiqué du Real Madrid : « une lésion du muscle semi-tendinieux ». « Ce qui est rassurant, c’est qu’il n’est pas sorti sur civière. Il n’y a pas eu d’arrêt net dans sa course, il sort et il marche correctement ». Pas de blessure de grade 3 qui aurait privé Kylian Mbappé de la Coupe du monde avec l'équipe de France en raison de plusieurs mois d'indisponibilité.