Kylian Mbappé sorti sur blessure : Un docteur en science du sport dévoile le pire scénario avant la Coupe du monde !

Le Real Madrid a perdu Kylian Mbappé en terres andalouses en fin de semaine dernière. Le match nul contre le Betis Séville (1-1) a engendré une blessure de Kylian Mbappé au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, la « blessure des sprinteurs ». Dans le pire des cas de figure, le capitaine de l'équipe de France sera absent pour 6 semaines selon Jean-Bernard Fabre, docteur en science du sport.
Vendredi dernier, à 10 minutes du coup de sifflet final du match nul concédé par le Real Madrid sur la pelouse du Betis Séville (1-1), Kylian Mbappé abandonnait ses coéquipiers en raison d'une douleur ressentie par le meilleur buteur du club merengue cette saison (41 réalisations). C'est le discours tenu par l'entraîneur de la Casa Blanca Alvaro Arbeloa. Une alerte pour Mbappé à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde ?
«Ce qui est rassurant, c’est qu’il n’est pas sorti sur civière»
Didier Deschamps peut tout de même pousser un ouf de soulagement. Jean-Bernard Fabre, docteur en science du sport, s'est exprimé au Parisien sur la blessure dont on connaît la nature grâce au communiqué du Real Madrid : « une lésion du muscle semi-tendinieux ». « Ce qui est rassurant, c’est qu’il n’est pas sorti sur civière. Il n’y a pas eu d’arrêt net dans sa course, il sort et il marche correctement ». Pas de blessure de grade 3 qui aurait privé Kylian Mbappé de la Coupe du monde avec l'équipe de France en raison de plusieurs mois d'indisponibilité.
«Dans le pire des cas, c’est un grade 2, soit entre 3 et 6 semaines d’absence»
Selon Jean-Bernard Fabre, on se situe sur une blessure de grade 1 voire 2, éloignant seulement Kylian Mbappé des terrains pendant quelques semaines. « À mon sens, c’est un grade 1 ou 2. C’est pour ça qu’ils n’ont pas donné plus d’informations, parce que ce n’est peut-être pas bien clair. Si c’est un grade 1, c’est une petite déchirure. La douleur est assez modérée, même supportable. Dans le pire des cas, c’est un grade 2, soit entre 3 et 6 semaines d’absence. Cela impliquerait alors un risque de rechute bien plus important que pour un grade 1 ». Le Parisien rappelle que Kylian Mbappé n'est pas un cas isolé au Real Madrid. Deux autres coéquipiers de l'attaquant du club merengue sont également passés par là cette saison : Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. Didier Deschamps devrait donc, à moins d'un cataclysme, pouvoir compter sur son capitaine pour le Mondial (11 juin-19 juillet).