Blessure de Kylian Mbappé : L'annonce officielle du Real Madrid !

Amadou Diawara

Lors de la 33ème journée de Liga, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse du Betis Séville. Malheureusement pour le club emmené par Alvaro Arbeloa, il a perdu deux points précieux dans la course pour le titre et Kylian Mbappé. En effet, les Merengue ont vu leur attaquant français sortir sur blessure, avant d'être tenu en échec par le Betis. Ce lundi après-midi, le Real Madrid a fait une annonce officielle concernant le pépin physique de son numéro 10.

Ce vendredi, le Real Madrid s'est frotté au Betis Séville au Stade La Cartuja. Toutefois, la bande à Federico Valverde n'a pu faire mieux qu'un résultat nul. Alors que Vinicius Jr a ouvert le score à la 17ème minute de jeu, Hector Bellerin a égalisé dans les arrêts de jeu de la seconde période (90+4'). Le Real Madrid a donc perdu deux points à l'extérieur. Ce qui lui rend la tâche encore plus compliquée en Liga. En effet, la Maison-Blanche est classée deuxième du championnat d'Espagne, à onze points du FC Barcelone. Alors qu'il ne reste plus que cinq journées à jouer, le Real Madrid a presque déjà dit adieu au titre.

Le Real Madrid ou l'OL ? «Si je dois aller ailleurs...», Endrick relance les débats pour son avenir ! https://t.co/027ZIj30lq — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Betis-Real : Mbappé est sorti sur blessure Malheureusement pour le Real Madrid, le déplacement au Betis Séville a aussi fait des dégâts dans son effectif. En effet, Kylian Mbappé a dû sortir sur blessure à la 82ème minute de jeu. Gonzalo Garcia ayant pris sa place sur le front de l'attaque. Et ce lundi après-midi, le Real Madrid a annoncé le verdict pour son numéro 10.