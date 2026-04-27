OM : Habib Beye tacle un de ses joueurs, son nom fuite dans la presse !

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OM a fait une très mauvaise opération dans sa course à la troisième place en concédant le match nul contre l’OGC Nice au Vélodrome. Après la rencontre, Habib Beye a critiqué certains de ses joueurs qui ne seraient pas vraiment au niveau. L’entraîneur marseillais n’a pas voulu donner de nom, mais RMC Sport a dévoilé l’identité du principal concerné.

Avec 53 points à trois journées de la fin de la Ligue 1, l’OM n’est pour le moment pas qualifié pour la Ligue des champions, qui est son objectif principal en cette fin de saison. Le club phocéen a beaucoup de mal dernièrement, en atteste la défaite sur la pelouse du FC Lorient (2-0), puis le match nul contre l’OGC Nice dimanche soir (1-1).

Beye critique Abdelli sans le nommer ? Alors que l’OM tenait sa victoire face à l’OGC Nice, c’est Elye Wahi qui a permis aux visiteurs d’égaliser en fin de match. Après la rencontre, Habib Beye s’est montré critique envers la prestation de certains de ses joueurs au micro de Ligue 1+. « On peut toujours revendiquer, mais quand vous rentrez dans un match comme celui-ci, il faut le faire au niveau (…) sur l’importance du match. Et ça n’a pas été notre cas sur la fin. » Le technicien marseillais ne cite pas directement de noms, mais selon les informations de RMC Sport, c’est Himad Abdelli qui serait ciblé. L’international algérien, entré à la 81ème minute et impliqué sur le but niçois avec une perte de balle évitable qui a par la suite amené au penalty du Gym.