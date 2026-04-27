Coup de poing d'un gardien en deuxième division espagnole : Son club condamne «des scènes indignes»

Amadou Diawara

Ce dimanche, Huesca a battu le Real Saragosse, et ce, lors de la 37ème journée de Liga Adelante (le deuxième échelon espagnol). Toutefois, le résultat a été éclipsé par un incident. En effet, Esteban Andrada - portier de Saragosse - a asséné un coup de poing au joueur de Huesca, Jorge Pulido. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le Real.

Pour le compte de la 37ème journée de Liga Adelante (le deuxième échelon espagnol), Huesca a reçu le Real Saragosse ce dimanche soir. Et les Azulgranas sont venus à bout des Blanquillos par le plus petit des score (1-0). Toutefois, l'Estadio El Alcoraz a été le théâtre d'un sérieux incident. En effet, Esteban Andrada a asséné un coup de poing au visage de Jorge Pulido. Après avoir poussé le joueur d'Huesca, qui se plaignait de son comportement auprès de l'arbitre, le gardien du Real Saragosse a été expulsé. Ce qui l'a fait dégoupiller.

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«Ces images regrettables n'auraient jamais dû être diffusées» Sur les réseaux sociaux, le Real Saragasse a déploré l'attitude de son gardien Esteban Andrada. « Nous avons assisté à des scènes indignes de ce sport et qui n'auraient jamais dû se produire. Ces événements ne représentent en rien les valeurs du Real Saragosse ni de ses supporters, qui, tout au long de son histoire, se sont distingués par leur esprit sportif, leur courage et leur respect de l'adversaire. Nous sommes des modèles et des exemples pour de nombreux fans, notamment les enfants, qui nous encouragent à chaque match et rêvent de devenir un jour l'une de leurs idoles. C'est pourquoi ces images regrettables n'auraient jamais dû être diffusées », a écrit le club espagnol, avant d'en rajouter une couche.