«Je ne recommencerai plus» : Après avoir agressé un adversaire, il présente ses excuses !

Amadou Diawara

Ce dimanche, Esteban Andrada a pété les plombs. Expulsé lors du duel entre le Real Saragosse et Huesca, le portier de 35 ans s'en est pris à Jorge Pulido. En effet, Esteban Andrada a asséné un coup de poing au visage de son adversaire. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'Argentin a présenté ses excuses.

Lors du déplacement du Real Saragosse sur la pelouse de Huesca ce dimanche, Esteban Andrada a vu rouge. Déjà averti pour protestation, le portier de 35 ans a écopé d'un second carton jaune dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps ; et ce, pour avoir poussé Jorge Pulido au sol. Son adversaire s'étant plaint de son comportement auprès de l'arbitre. Lorsqu'il a été expulsé, Esteban Andrada s'est dirigé vers Jorge Pulido pour lui asséner un coup de poing au visage. Ce qui a provoqué une bagarre générale à l'Estadio El Alcoraz.

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«Je regrette profondément ce qui s'est passé» Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Real Saragosse, Esteban Andrada a fait son mea culpa. « La vérité, c'est que je regrette profondément ce qui s'est passé. Cela donne une mauvaise image du club, des supporters et d'un professionnel comme moi, et je suis vraiment désolé. Durant toute ma carrière, je n'ai été expulsé qu'une seule fois pour une main en dehors de la surface de réparation. C'était une situation critique où j'ai perdu le contrôle et réagi ainsi, mais je suis sincèrement désolé et je sais que je ne recommencerai plus », a confié le gardien argentin, avant de poursuivre.