Le Real Madrid est déçu, le reproche fait en interne à Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé a beau marquer de nombreux buts, ça ne l’immunise pas aux critiques. Depuis plusieurs semaines maintenant, l’attaquant du Real Madrid subit des attaques, notamment de la part de la presse espagnole. De nombreuses choses sont ainsi reprochées à Mbappé et voilà que la direction de la Casa Blanca aurait également des choses à redire sur son numéro 10.

Recruté par le Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé réalisait son rêve en débarquant en Espagne. Mais voilà que le Français n’imaginait certainement pas que ce serait aussi difficile. Le numéro 10 merengue subit en effet de très nombreuses critiques. Si la presse espagnole s’en est donnée à coeur joie pour s’en prendre à Mbappé, elle n’est pas à la seule à avoir des choses à redire sur le capitaine des Bleus. En effet, le Real Madrid serait également déçu de son joueur selon certains échos.

Mbappé, Messi, Neymar quittent le PSG, Luis Enrique a posé ses conditions ! https://t.co/4hfACl0Oth — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Mbappé n’est pas le leader qu’ils pensaient » C’est le journaliste Juanma Castano qui a fait cette révélation sur le Real Madrid et Kylian Mbappé. Ainsi, au micro de la Cadena Cope, il a notamment balancé : « En interne, le Real Madrid estime que Mbappé n’est pas le leader qu’ils pensaient, ni sur le terrain ni dans le vestiaire. (…) Mbappé aurait déjà dû franchir ce cap, surtout quand on voit que Vinicius, qui est très instable émotionnellement dans la plupart des matchs, ne peut pas être le leader du Real Madrid, car il faut le protéger et rester attentif avec lui ».