Le Real Madrid est déçu, le reproche fait en interne à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a beau marquer de nombreux buts, ça ne l’immunise pas aux critiques. Depuis plusieurs semaines maintenant, l’attaquant du Real Madrid subit des attaques, notamment de la part de la presse espagnole. De nombreuses choses sont ainsi reprochées à Mbappé et voilà que la direction de la Casa Blanca aurait également des choses à redire sur son numéro 10.
Recruté par le Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé réalisait son rêve en débarquant en Espagne. Mais voilà que le Français n’imaginait certainement pas que ce serait aussi difficile. Le numéro 10 merengue subit en effet de très nombreuses critiques. Si la presse espagnole s’en est donnée à coeur joie pour s’en prendre à Mbappé, elle n’est pas à la seule à avoir des choses à redire sur le capitaine des Bleus. En effet, le Real Madrid serait également déçu de son joueur selon certains échos.
« Mbappé n’est pas le leader qu’ils pensaient »
C’est le journaliste Juanma Castano qui a fait cette révélation sur le Real Madrid et Kylian Mbappé. Ainsi, au micro de la Cadena Cope, il a notamment balancé : « En interne, le Real Madrid estime que Mbappé n’est pas le leader qu’ils pensaient, ni sur le terrain ni dans le vestiaire. (…) Mbappé aurait déjà dû franchir ce cap, surtout quand on voit que Vinicius, qui est très instable émotionnellement dans la plupart des matchs, ne peut pas être le leader du Real Madrid, car il faut le protéger et rester attentif avec lui ».
« Il a des comportements, c’est scandaleux »
Kylian Mbappé n’aurait donc pas le bon comportement avec le Real Madrid. Il a d’ailleurs été attaqué à ce propos par Mohamed Henni dernièrement. Le supporter de l’OM avait ainsi lâché : « Maintenant, on le voit, il a des comportements, c’est scandaleux, c’est honteux. Tu le vois sur le terrain, Vinicius rate une passe, il lève le doigt, il s’arrête de revenir, de faire le pressing. On retrouve exactement le même Mbappé qui était au PSG. Il s’est retenu la première saison, quand un joueur ratait une passe, il applaudissait, mais il faisait semblant. C’est un faux-cul. Il déteste tout le monde. Il n’a aucun ami à Madrid, tout le monde le déteste. Il ne s’entendent avec aucun joueur. Comme quand il était au PSG. Au lieu de dire que Mbappé était le problème, ils ont viré Messi, Neymar, l’entraîneur. Et là, ça recommence, on vit la même chose. C’est lui le problème ».