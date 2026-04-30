José Mourinho est le plan B du Real Madrid : Le nom du plan A pour le prochain entraîneur dévoilée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante qui devrait se terminer sans trophée, le Real Madrid doit absolument trouver la solution pour retrouver sa place parmi les meilleures équipes. Le club espagnol est à la recherche d'un entraîneur qui saura redresser la barre puisqu'Alvaro Arbeloa, arrivé en janvier, a du mal à dresser un bilan positif. Et le favori parmi tous les noms cités ne serait pas José Mourinho...

Ces dernières semaines, beaucoup de noms ont circulé en rapport avec le Real Madrid concernant le prochain entraîneur du club. En effet, si Didier Deschamps ou encore Mauricio Pochettino étaient évoqués pour prendre la suite d'Alvaro Arbeloa, José Mourinho a été désigné comme le favori récemment. L'actuel entraîneur de Benfica reviendrait donc là où il a officié pendant 3 ans de 2010 à 2013. Mais voilà qu'une autre option est également envisagée...

Le Real Madrid visé Jürgen Klopp Lui aussi cité dernièrement, Jürgen Klopp pourrait être en fait la piste privilégiée par le Real Madrid. Comme le révèle la radio Onda Cero, l'entraîneur allemand est l'option préférée et tout dépend de lui. En fait, s'il accepte de reprendre du service pour prendre en main le club espagnol, Florentino Pérez lui ouvrira les portes. En cas d'échec, le président se rabattrait sur José Mourinho.