Transfert au PSG : Un attaquant de l’équipe de France vend la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement aux USA pour disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France, Maghnes Akliouche figurerait sur les tablettes du PSG depuis plus d’un an. Et le milieu offensif de l’AS Monaco laisse clairement entendre qu’il quittera le Rocher durant le mercato estival… De bon augure pour le PSG ?

Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé… De nombreux joueurs du PSG composent actuellement l’effectif de l’équipe de France, et cette liste pourrait encore s’allonger dans les semaines à venir. En effet, sous contrat jusqu’en 2028 avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche (24 ans) est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui le courtise depuis la saison dernière, et le milieu offensif des Bleus indique qu’il va très certainement changer d’air dans les semaines à venir.

Akliouche devrait quitter Monaco Interrogé dans les colonnes de Nice Matin, Akliouche évoque son probable départ de l’AS Monaco : « Un départ de l’AS Monaco cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer », indique Akliouche. Une belle opportunité à saisir pour le PSG cet été ?