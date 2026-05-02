Alexis Brunet

Sur un terrain de football, Lionel Messi a dégoûté plus d’un adversaire avec ses dribbles venus de nulle part et ses buts de génie. L’Argentin a également été responsable du changement de carrière de l’acteur Damson Idris, qui voulait initialement devenir footballeur professionnel, mais qui a été choqué par la légende du FC Barcelone.

Du haut de ses 38 ans, Lionel Messi joue encore au football. Exilé du côté de l’Inter Miami depuis l’été 2023, le génial argentin continue de se montrer efficace et de remporter des titres avec la franchise de MLS. Il a même pour projet de disputer une nouvelle Coupe du monde dans quelques mois, comme un certain Cristiano Ronaldo.

« Lionel Messi est la raison de ma retraite du football » Pendant encore quelque temps, Lionel Messi aura donc l’occasion de faire rêver certains ou bien de mettre un terme à la carrière d’autres. C’est le cas de l’acteur Damson Idris, qui a joué au football jusqu’à 18 ans, mais qui a décidé à ce moment-là d’arrêter à cause de l’attaquant passé par le FC Barcelone, comme il l’a révélé au Times Sport. « Je voulais devenir footballeur. J'ai joué jusqu'à l'âge de 18 ans, et ensuite je me souviens avoir vu Lionel Messi jouer. Il avait environ 23 ans. Et je me suis dit : "Je ne serai jamais aussi bon que ce gars-là." Donc Lionel Messi est la raison de ma retraite du football. »