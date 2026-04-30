«On a essayé, mais ce n’est pas facile» : Pochettino révèle la chose que Messi n’a jamais acceptée de faire au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec ses huit Ballons d’or, sa Coupe du monde et ses quatre Ligues des champions, le palmarès de Lionel Messi est légendaire. A son arrivée au PSG à l’été 2021 après l’échec des négociations contractuelles avec le FC Barcelone, l’Argentin venait de souffler sa 34ème bougie. Et à son âge, avec son statut, il était impossible pour son entraîneur Mauricio Pochettino de le convaincre de faire des replis défensifs.

L’espace d’une saison et demi, Mauricio Pochettino a été à la tête d’un effectif peuplé de stars au PSG. Et à l’été 2021, soit six mois seulement après sa nomination, l’entraîneur argentin a témoigné de la venue de Lionel Messi en provenance du FC Barcelone, moment où son contrat n’avait pas pu être prolongé par l’administration Joan Laporta pour des raisons économiques. Arrivé à Paris à l’âge de 34 ans, celui qui allait devenir champion du monde une année plus tard avec l’Argentine n’a jamais accepté de faire un pressing.

«Vous ne pouvez pas dire à Messi : «Va presser». On a essayé (rires), mais ce n’est pas facile» Et c’est Mauricio Pochettino en personne qui en a fait l’aveu pendant une interview de près de deux heures pour Sky Sports et le programme The Overlap. « Je suis devenu un entraîneur complet après mon passage à Paris. Quand on arrive à Paris et qu’on dispose d’un effectif de cette qualité, il faut s’adapter. Ce n’est pas frustrant, car on en apprend beaucoup sur soi-même. C’est le football qu’on aime quand on a les éléments et les qualités des joueurs. Compte tenu de la forme des joueurs, il faut revoir ses idées et sa capacité à essayer de créer une structure qui donne à ce joueur la possibilité de s’exprimer. Si vous avez Messi, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’à 30 ans ou plus, il arrive à Paris et que vous le fassiez presser comme Heung-Min Son à 21 ans ou Harry Kane à 20 ans. Vous ne pouvez pas dire à Messi : « Va presser ». On a essayé (rires), mais ce n’est pas facile ».