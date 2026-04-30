Blessure d'Achraf Hakimi : Daniel Riolo annonce son remplaçant au PSG

Amadou Diawara

Lors des demi-finales aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi s'est blessé. Victime d’une lésion de la cuisse droite, l'international marocain est forfait pour le match retour, programmé ce mercredi soir à l'Allianz Arena de Munich. Pour le remplacer, Daniel Riolo vote en faveur de Warren Zaïre-Emery.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG doit faire face au Bayern. Lors du match aller, les deux équipes se sont affrontés au Parc des Princes de Paris ce mardi soir. Et les hommes de Luis Enrique sont venus à bout de ceux de Vincent Kompany (5-4). Après un premier acte de folie, le PSG et le Bayern vont se retrouver à l'Allianz Arena de Munich ce mercredi soir. Toutefois, Achraf Hakimi ne sera pas de la partie.

«Zaïre-Emery l’a déjà remplacé, il a souvent été bon» Lors de la première manche entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi s'est blessé. En effet, le numéro 2 de Luis Enrique a été victime d’une lésion de la cuisse droite en plein match. Par conséquent, l'international marocain est forfait pour le match retour. D'après Daniel Riolo, le coach du PSG doit de nouveau faire confiance à Warren Zaïre-Emery en l'absence de son arrière droit.