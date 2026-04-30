Forfait pour Bayern-PSG, Achraf Hakimi annonce du lourd !

Amadou Diawara

En demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a battu le Bayern au Parc des Princes (5-4). Toutefois, le club parisien a perdu Achraf Hakimi. Victime d'une lésion de la cuisse droite ce mardi soir, l'international marocain est d'ores et déjà forfait pour le match retour à l'Allianz Arena de Munich, programmé ce mercredi. Sur son compte Instagram, Achraf Hakimi a fait passer un message fort sur sa blessure.

Qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG a la lourde tâche de se frotter au Bayern. Lors du match aller, les Parisiens ont reçu les Bavarois au Parc des Princes ce mardi soir. Et les hommes de Luis Enrique ont réussi à s'imposer à Paris, au terme d'un bras de fer de folie (5-4). Toutefois, le PSG a perdu Achraf Hakimi au cours de la partie. Le numéro 2 du club rouge et bleu s'étant blessé.

«Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines» Touché lors du premier acte de PSG-Bayern, Achraf Hakimi souffre lésion de la cuisse droite. Comme communiqué par le club parisien sur son site officiel ce mercredi après-midi, l'international marocain va manquer plusieurs semaines de compétition. « Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines », peut-on lire. Dans une story postée sur son compte Instagram, le latéral droit de 27 ans s'est prononcé sur son grand retour. « Je l’ai fait une fois. Je le referai encore », a posté Achraf Hakimi. Pour rappel, ce dernier avait déjà contractée une blessure face au Bayern le 4 novembre 2025 : une grosse entorse de la cheville. Et il avait réussi à revenir pendant la CAN.