PSG - Bayern Munich : Le match «TikTok» qui a fait craquer Frédéric Hermel !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG et le Bayern Munich se sont livrés coup pour coup au Parc des princes mardi soir. Une demi-finale aller de Ligue des champions qui s'est conclue par un 5 buts à 4. Une avalanche de buts donc qui a fait ressentir de multiples émotions aux suiveurs de la rencontre. Cependant, Fredéric Hermel s'est montré très critique.

Le Paris Saint-Germain a remporté la bataille au Parc des princes mardi soir, mais pas encore la guerre. Il faudra aller éliminer le Bayern Munich sur ses terres en Allemagne mercredi prochain afin de valider son billet pour la finale de la Ligue des champions à Budapest le 30 mai prochain. Ce match épique qui s'est conclu sur le score de 5 buts à 4 a conquis bon nombre d'observateurs à l'image de Daniel Riolo.

«Tout était parfait. C'était incroyable» L'éditorialiste de RMC a participé au débriefing de la rencontre de mardi soir via l'After Foot. Et Daniel Riolo n'a pas dissimulé le plaisir qu'il a pris au visionnage de cette rencontre de haut niveau. « Tu t'es juste régalé. A un moment, j'étais presque en saturation d'esthétisme. C'est presque trop en fait. Les passes, les centres. Tout était parfait. C'était incroyable. On en oublie même le score. Imagine t'es neutre ce soir, tu te dis "ah oui c'est vrai c'est le PSG qui a gagné " ». a conclu Daniel Riolo lorsque Kevin Diaz qui se trouvait en face de lui sur le plateau de l'After Foot n'a pas hésité à aller comparer cette rencontre à un tableau de Pablo Picasso.