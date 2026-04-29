Vitinha : Sa femme l’appelle en pleine interview, l’amusante scène après PSG-Bayern Munich

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG a remporté la première manche dans cette demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Les deux équipes ont proposé un magnifique spectacle après une rencontre très animée (5-4). Forcément, les réactions des joueurs étaient très attendues en zone mixte. La femme de Vitinha était elle aussi très pressée de retrouver son homme...

La semaine prochaine, le PSG retrouvera le Bayern Munich pour le match retour avec un léger avantage au niveau du score. Les hommes de Luis Enrique ont été une nouvelle fois brillants et se rapprochent un peu plus de leur rêve de décrocher la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. En zone mixte, la soirée a également été marquée par une petite scène amusante avec Vitinha.

🤣 Vitinha 🇵🇹 : « MA FEMME M’APPELLE, JE PRENDS DU TEMPS À SORTIR. »



On a tous les mêmes problèmes finalement 😭.



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La femme de Vitinha l'appelle en pleine interview Milieu de terrain du PSG, Vitinha était sans surprise aligné pour affronter le Bayern Munich mardi soir. Le Portugais de 26 ans, qui s'est très acclimaté à son nouvel environnement après son arrivée dans la capitale en 2022, parle désormais très bien français. En zone mixte après le match, il a dû interrompre la question d'un journaliste pour regarder son téléphone. « Ma femme m'appelle. Je prends trop de temps à sortir » répond-il avec le sourire, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux.