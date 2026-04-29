PSG - Bayern : «Je m’en fous», Thierry Henry s’est régalé !

Ce mardi soir, le PSG a réalisé une prestation exceptionnelle face au Bayern Munich (5-4). Une rencontre déjà entrée dans l’histoire de la Ligue des Champions, et qui a régalé de nombreux observateurs. Consultant pour la chaîne anglaise CBS, Thierry Henry a affirmé avoir passé un excellent moment devant ce choc des titans.
Le PSG et le Bayern Munich se sont livrés une énorme bataille du côté du Parc des Princes ce mardi soir. La formation de Luis Enrique a finalement triomphé face à celle de Vincent Kompany au terme d’un match totalement dingue (5-4). Neufs buts inscrits sur une demi-finale de Ligue des Champions, et des actions offensives hors du commun auront été au rendez-vous de ce sommet européen. Et forcément, du côté des observateurs, les réactions se sont multipliées.
« Ce soir, il y a eu beaucoup de prises de risques »
Consultant pour la chaîne anglaise CBS, Thierry Henry n’a pas mâché ses mots sur l’analyse de cette rencontre, affirmant avoir pris son pied devant le PSG et le Bayern Munich. « On disait récemment qu’on voyait des équipes qui ne prennent pas de risques, des joueurs qui ne dribblent pas, des équipes qui jouent pour ne pas perdre au lieu de gagner. Ce soir, il y a eu beaucoup de prises de risques, donc si tu avais ta casquette pro-défensive oui, tu peux devenir fou… », s’est amusé le champion du monde 1998, avant de poursuivre.
« On se plaint depuis un ou deux ans que le football est ennuyeux, ce match ne l’était pas ! »
« Mais moi je m’en fous ! On se plaint depuis un ou deux ans que le football est ennuyeux, ce match ne l’était pas ! Si on met de côté le côté professionnel - oui on va devoir analyser des choses - je me suis amusé, et je pense que tout le monde s’est amusé à la maison aussi », conclut Thierry Henry, conscient d’avoir assisté à un match presque irréel…