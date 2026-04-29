PSG - Bayern : «Je m’en fous», Thierry Henry s’est régalé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG a réalisé une prestation exceptionnelle face au Bayern Munich (5-4). Une rencontre déjà entrée dans l’histoire de la Ligue des Champions, et qui a régalé de nombreux observateurs. Consultant pour la chaîne anglaise CBS, Thierry Henry a affirmé avoir passé un excellent moment devant ce choc des titans.

Le PSG et le Bayern Munich se sont livrés une énorme bataille du côté du Parc des Princes ce mardi soir. La formation de Luis Enrique a finalement triomphé face à celle de Vincent Kompany au terme d’un match totalement dingue (5-4). Neufs buts inscrits sur une demi-finale de Ligue des Champions, et des actions offensives hors du commun auront été au rendez-vous de ce sommet européen. Et forcément, du côté des observateurs, les réactions se sont multipliées.

🚨🚨 Thierry Henry 🇫🇷 : « On se plaignait depuis un an que le football était devenu ennuyeux… 𝗝𝗘 𝗠𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗔𝗠𝗨𝗦𝗘́, 𝗘𝗧 𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗦’𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗠𝗨𝗦𝗘́. 🤩🍿 »



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« Ce soir, il y a eu beaucoup de prises de risques » Consultant pour la chaîne anglaise CBS, Thierry Henry n’a pas mâché ses mots sur l’analyse de cette rencontre, affirmant avoir pris son pied devant le PSG et le Bayern Munich. « On disait récemment qu’on voyait des équipes qui ne prennent pas de risques, des joueurs qui ne dribblent pas, des équipes qui jouent pour ne pas perdre au lieu de gagner. Ce soir, il y a eu beaucoup de prises de risques, donc si tu avais ta casquette pro-défensive oui, tu peux devenir fou… », s’est amusé le champion du monde 1998, avant de poursuivre.