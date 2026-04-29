«C’est émouvant» : Le PSG et le Bayern Munich ont choqué Pascal Praud

C’est un match que les amoureux du football ne sont pas près d’oublier. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont fait le spectacle ce mardi soir au Parc des Princes avec neuf buts au compteur (5-4). Au lendemain de cette demi-finale aller de Ligue des champions, le journaliste Pascal Praud était aux anges sur CNews.
Les spectateurs du Parc des Princes en ont eu pour leur argent. Avec neuf buts, cette demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (5-4) que l’on annonçait spectaculaire a tenu toutes ses promesses. « Ça a été un match exceptionnel, je n’ai jamais vécu en tant qu’entraîneur un match avec cette intensité, avec cette envie de gagner et je pense que tous les supporters, quelle que soit l’équipe, ont été contents de voir ce type de spectacle », confiait Luis Enrique après la rencontre. « On est heureux car on a gagné contre le Bayern, expliquait quant à lui Vitinha en zone mixte. Mais on a surtout vécu un grand match de football, le meilleur auquel j’ai participé de toute ma vie. »
« C’est vraiment un football de plaisir »
Au lendemain de ce match qui restera dans l’histoire de la Ligue des champions, Pascal Praud s’est lui aussi enflammé sur le plateau de CNews. « C’est vraiment un football de plaisir, en plus il y a le spectacle. Je vous assure, c’est émouvant. (…) Quand t’aimes le football comme moi, que tu as grandi avec, et que tu as parfois été déçu. Les Coupes du Monde te déçoivent car tu n’as pas cette énergie, ce souffle. Hier, tu te dis ‘qu’est-ce que c’est beau’. C’est merveilleux », a confié l’ancien journaliste sportif.
« En fait, c’est de l’art »
« Il y a un suspense, il y a des buts extraordinaires. Au-delà des athlètes, ce sont aussi des techniciens. Michael Olise, c’est un joueur absolument incroyable, le pied gauche… Comme souvent, les gauchers, en tennis ou en football, c’est une aristocratie. Il y a quelque chose chez les gauchers que les droitiers parfois n’ont pas », a ajouté Pascal Praud, sans oublier de mentionner les stars du PSG : « Ce que fait Dembélé (sur son deuxième but, ndlr), ça demande une telle qualité technique pour aller sur le poteau, maîtriser son pied et aller chercher le poteau auquel on ne s’attend pas… Pareil le premier but (Kvaratskhelia), Thierry Henry marquait souvent des buts comme ça. Allez chercher cet ange-là, d’abord faut aller vite, et maîtriser. Vous avez tout, c’est extraordinaire. En fait, c’est de l’art ! »