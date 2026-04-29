«C’est émouvant» : Le PSG et le Bayern Munich ont choqué Pascal Praud

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un match que les amoureux du football ne sont pas près d’oublier. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont fait le spectacle ce mardi soir au Parc des Princes avec neuf buts au compteur (5-4). Au lendemain de cette demi-finale aller de Ligue des champions, le journaliste Pascal Praud était aux anges sur CNews.

Les spectateurs du Parc des Princes en ont eu pour leur argent. Avec neuf buts, cette demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (5-4) que l’on annonçait spectaculaire a tenu toutes ses promesses. « Ça a été un match exceptionnel, je n’ai jamais vécu en tant qu’entraîneur un match avec cette intensité, avec cette envie de gagner et je pense que tous les supporters, quelle que soit l’équipe, ont été contents de voir ce type de spectacle », confiait Luis Enrique après la rencontre. « On est heureux car on a gagné contre le Bayern, expliquait quant à lui Vitinha en zone mixte. Mais on a surtout vécu un grand match de football, le meilleur auquel j’ai participé de toute ma vie. »

«C'est vraiment un football de plaisir», s'est ému Pascal Praud au sujet du match de Ligue des champions opposant le PSG au Bayern Munich.



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« C’est vraiment un football de plaisir » Au lendemain de ce match qui restera dans l’histoire de la Ligue des champions, Pascal Praud s’est lui aussi enflammé sur le plateau de CNews. « C’est vraiment un football de plaisir, en plus il y a le spectacle. Je vous assure, c’est émouvant. (…) Quand t’aimes le football comme moi, que tu as grandi avec, et que tu as parfois été déçu. Les Coupes du Monde te déçoivent car tu n’as pas cette énergie, ce souffle. Hier, tu te dis ‘qu’est-ce que c’est beau’. C’est merveilleux », a confié l’ancien journaliste sportif.