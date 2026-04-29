Blessure d'Achraf Hakimi : Le PSG sort du silence !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a remporté son premier bras de fer face au Bayern. En demi-finale aller de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 5-4 au Parc des Princes. Toutefois, le PSG a peut-être perdu Achraf Hakimi. Alors que l'international marocain souffrait de la cuisse droite, Luis Enrique a été interrogé sur sa blessure après la rencontre.

Pour le compte des demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG a hérité du Bayern. Lors du match aller, les deux équipes se sont affrontés au Parc des Princes ce mardi soir. Au terme d'un match de folie, le PSG de Luis Enrique a remporté la rencontre (5-4). Toutefois, il y a eu quelques bobos durant la rencontre, notamment Khvicha Kvaratskhelia et Achraf Hakimi.

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PSG : Achraf Hakimi est touché à la cuisse Lors d'une course à haute intensité, Khvicha Kvaratskhelia s'est arrêté net, et a touché sa cuisse. Mais heureusement pour le PSG, son numéro 7 a pu conserver sa place. En ce qui concerne Achraf Hakimi, il a également souffert de la cuisse. Et alors que Luis Enrique ne pouvait plus faire de changement, le Marocain a fini la rencontre difficilement. Interrogé en conférence de presse, le coach du PSG a reconnu qu'il ne connaissait pas la nature de la blessure de son numéro 2. « Avez-vous des nouvelles d'Achraf Hakimi ? Non, on verra demain (mercredi) son état », a confié Luis Enrique ce mardi soir.