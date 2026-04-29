Blessure d'Achraf Hakimi : Le PSG sort du silence !

Ce mardi soir, le PSG a remporté son premier bras de fer face au Bayern. En demi-finale aller de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 5-4 au Parc des Princes. Toutefois, le PSG a peut-être perdu Achraf Hakimi. Alors que l'international marocain souffrait de la cuisse droite, Luis Enrique a été interrogé sur sa blessure après la rencontre.
Pour le compte des demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG a hérité du Bayern. Lors du match aller, les deux équipes se sont affrontés au Parc des Princes ce mardi soir. Au terme d'un match de folie, le PSG de Luis Enrique a remporté la rencontre (5-4). Toutefois, il y a eu quelques bobos durant la rencontre, notamment Khvicha Kvaratskhelia et Achraf Hakimi.
PSG : Achraf Hakimi est touché à la cuisse
Lors d'une course à haute intensité, Khvicha Kvaratskhelia s'est arrêté net, et a touché sa cuisse. Mais heureusement pour le PSG, son numéro 7 a pu conserver sa place. En ce qui concerne Achraf Hakimi, il a également souffert de la cuisse. Et alors que Luis Enrique ne pouvait plus faire de changement, le Marocain a fini la rencontre difficilement. Interrogé en conférence de presse, le coach du PSG a reconnu qu'il ne connaissait pas la nature de la blessure de son numéro 2. « Avez-vous des nouvelles d'Achraf Hakimi ? Non, on verra demain (mercredi) son état », a confié Luis Enrique ce mardi soir.
«On verra demain son état»
En demi-finale retour de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va se déplacer à l'Allianz Arena de Munich le mercredi 6 mai. Ayant remporté le premier acte, le club de la capitale validera son ticket pour la finale en cas de victoire ou de résultat nul. Reste à savoir si Achraf Hakimi sera apte pour ce nouveau choc au sommet.