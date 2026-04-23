Achraf Hakimi encore face à la justice ? Les nouvelles informations sur l’affaire qui fait trembler le football italien

Axel Cornic

Toujours accusé de viol pour des faits remontant à février 2023 et auditionné encore récemment par le parquet de Nanterre, Achraf Hakimi a vu son nom apparaitre dans une nouvelle affaire compromettante. La police italienne a en effet démantelé un vaste réseau de prostitution et d’organisation de soirées clandestines dans le nord du pays et la star du Paris Saint-Germain semble avoir été impliquée, comme de nombreux autres joueurs.

De l’autre côté des Alpes, c’est un sujet qui fait énormément parler. La presse italienne a révélé que le parquet de Milan ainsi que la police, a réussi à démanteler un réseau de prostitution et d’organisation de soirées clandestines sévissant dans le nord du pays comme à l’étranger. Et il semblait avoir comme client certains des plus grands joueurs actuels ou anciens de Serie A, avec une liste de plus de 70 noms qui a été dévoilée.

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Le scandale qui secoue la Serie A On retrouve dans cette liste des nombreux internationaux italiens, mais également des joueurs étrangers comme Milan Skriniar, Rafael Leão, Dusan Vlahovic ou encore Olivier Giroud, Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France et joueur de l’AC Milan de 2021 à 2024. Passé par l’Inter et désormais au PSG, Achraf Hakimi fait également partie des noms cités par les médias transalpins, sans qu’on sache toutefois précisément son implication dans cette affaire. Mais ce n’est pas la première fois que l’international marocain est lié à ce genre de sujet, puisqu'il est actuellement accusé par une jeune femme de viol, pour des faits remontant à février 2023 s’étant déroulés à Paris.