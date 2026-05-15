«S’il avait pris le départ du Giro, Seixas aurait gagné» : Jonas Vingegaard a évité l'humiliation ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Aligné sur le Giro cette année, Jonas Vingegaard est l'immense favori de l'épreuve puisqu'au autre cador n'est présent sur les routes italiennes. Paul Seixas aurait pu y être, mais le nouveau prodige du cyclisme mondial a préféré s'aligner sur le Tour de France. Un choix qui a du rassurer le Danois à en croire Matti Breschel.

Pour sa première saison au très haut niveau, Paul Seixas a choisi de prendre part au Tour de France où il défiera une nouvelle fois Tadej Pogacar. Et si l'ogre slovène semble encore un peu trop fort pour le prodige français, derrière, cela semble beaucoup plus ouvert. La bataille devrait être acharnée avec Jonas Vingegaard, et il est difficile de savoir qui en serait sorti vainqueur puisque les deux hommes ne se sont encore pas défiés cette année. Néanmoins, selon Matti Breschel, directeur sportif d’EF-Education Easy Post, si Paul Seixas était aligné sur le Giro, qui se déroule actuellement, il aurait battu Jonas Vingegaard.

Seixas déjà plus fort que Vingegaard ? « S’il avait pris le départ du Giro, Seixas aurait battu Vingegaard. C’est ma conviction. D’abord, il a atteint un pic de forme incroyable juste avant le Giro – et ensuite, le parcours de cette année n’est pas si difficile », explique-t-il au micro d'Eurosport, avant de rappeler qu'en plus, Paul Seixas a tenu tête à Tadej Pogacar : « On a vu comment Seixas a couru à Liège-Bastogne-Liège, où il a terminé deuxième derrière Pogacar. C’est le seul qui a réussi à le suivre dans la montée de La Redoute (l’ascension où Pogacar a construit ses récents succès, ndlr). J’ai été surpris qu’il tienne aussi longtemps avant que Pogacar ne place son attaque décisive ».