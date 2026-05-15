«C'est un peu faiblard» : Le point faible de la liste de Didier Deschamps est dévoilé sur RMC !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour l'édition 2026 de la Coupe du monde, Didier Deschamps a fait appel à 26 joueurs pour constituer cette Equipe de France pour sa dernière fois en tant que sélectionneur. Jeudi soir, il a dévoilé sa liste sur le plateau du journal de 20 heures de TF1 et cette liste compte 9 défenseurs. Un gros contingent qui laisse Daniel Riolo un peu perplexe.

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Avec 26 joueurs, l'Equipe de France s'avancera comme l'une des favorites de la compétition. S'il y a quelques surprises, Deschamps a tout de même fait confiance à des têtes connues. Pour Daniel Riolo, s'il y a un secteur un peu plus faible que les autres, il s'agit de la défense.

Daniel Riolo a trouvé le point faible de l'Equipe de France Pour cette compétition, Didier Deschamps a décidé de profiter de chaque place disponible et 26 joueurs seront présents. Le sélectionneur avait beaucoup de choix notamment dans le secteur offensif. 9 attaquants ont ainsi été sélectionnés ainsi que 9 défenseurs. Un large contingent qui laisse Daniel Riolo perplexe car c'est peut-être le secteur où il manque un peu de qualité. « Est-ce qu'on a tant de défenseurs ? On en a des très bons, Upamecano, Saliba, Konaté c'est du lourd. Mais quand tu es obligé de prendre les frères Hernandez qui ne jouent plus, finalement on n'en a pas tant que ça des défenseurs. Au poste d'arrière gauche, on est faiblards par exemple. (...) Lucas Hernandez, tout le monde l'aime, c'est vrai » analyse-t-il dans l'After Foot sur RMC.