Coupe du monde 2026 : Un mois avant le début des festivités, l'équipe de France fait déjà peur... à Lionel Messi !

La Coupe du monde reprendra ses droits le 11 juin prochain. L'occasion pour l'Argentine, championne d'Amérique et du monde en titre de défendre sa couronne mondiale. Lionel Messi, voyant la compétition approcher à grands pas, a déjà ouvert le bal des pronostics en plaçant l'équipe de France parmi les favorites au Saint-Graal.
Jeudi soir, lors du Journal Télévisé de 20 heures de TF1, Didier Deschamps a communiqué sa liste des joueurs retenus pour représenter la France sur le sol américain pendant la Coupe du monde 2026. La longue attente s'est enfin terminée il y a quelques heures de cela et tout le monde est fixé pour ce rendez-vous planétaire. Entre le 11 juin et le 19 juillet prochain, les Bleus tenteront d'arracher une troisième étoile après une finale perdue au Qatar lors de l'édition précédente face à l'Argentine emmenée par Lionel Messi.
«L'Argentine est dans une bonne position, mais elle compte beaucoup de gars blessés»
Près de quatre années plus tard, le champion du monde qui soufflera sa 39ème bougie en juin prochain s'est confié sur les chances de l'Albiceleste au Mondial. Une compétition pour laquelle il n'a pas encore rendu public sa décision de participer ou non. « L'Argentine est dans une bonne position, mais elle compte beaucoup de gars blessés ou en manque de rythme. Mais lorsqu'il est réuni, le groupe est compétitif ».
«La France est de nouveau très bien et compte de nombreux joueurs de haut niveau»
Dans des propos relayés par RMC Sport et Foot Mercato, Lionel Messi a cependant reconnu que le champion du monde en titre accusait au départ de cette Coupe du monde d'un léger retard sur la concurrence et notamment vis-à-vis de l'équipe de France. « Il faut rêver pour l'Argentine, mais devant nous il y a d'autres favoris en meilleure forme. La France est de nouveau très bien et compte de nombreux joueurs de haut niveau ». a assuré Lionel Messi avant le coup d'envoi de la compétition. Les Bleus sont craints aux quatre coins du monde. Reste à savoir si le groupe entraîné par Didier Deschamps fera honneur à ce statut de l'autre côté de l'Atlantique.