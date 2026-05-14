Coupe du monde 2026 : C’est terminé pour Lucas Chevalier, Didier Deschamps a tranché ?

Pour sa première saison au PSG, Lucas Chevalier a connu des débuts très compliqués à Paris. Relégué au second rang dans la hiérarchie des gardiens parisiens, le Français, ancien numéro 2 de l’équipe de France, ne devrait pas être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 ce jeudi soir.
Recruté par le PSG contre 55M€ (bonus compris), Lucas Chevalier a vécu une première saison très complexe à Paris. Après des premiers mois pas franchement convaincants dans les buts du club de la capitale, le gardien formé au LOSC a été dépassé dans la hiérarchie par Matvey Safonov, désormais indiscutable au PSG. Forcément, la situation de Chevalier, blessé jusqu’à la fin de la saison, interroge, notamment au niveau international. Bien installé en tant que numéro 2 des Bleus juste derrière Mike Maignan, le natif de Calais a vu sa situation se dégrader en sélection.
Deschamps ne devrait pas convoquer Lucas Chevalier
Lors du dernier rassemblement international, Lucas Chevalier avait glissé à la troisième position des gardiens des Bleus derrière Brice Samba (Stade Rennais). Mais alors qu’entre temps, sa situation au PSG ne s’est pas arrangée loin de là, le gardien de 24 ans pourrait désormais manquer la Coupe du Monde ! Et à en croire les dernières indiscrétions du Parisien, Lucas Chevalier ne devrait pas être sélectionné par Didier Deschamps ce jeudi soir.
Un duel Risser-Areola pour ce rôle
Le sélectionneur de l’équipe de France dévoilera sa liste à 20h, et devrait en plus de Mike Maignan et de Brice Samba, faire appel à Robin Risser (RC Lens) ou encore à Alphonse Areola (West Ham) pour ce rôle de troisième gardien. Un gros coup dur pour Lucas Chevalier, qui avait décidé de franchir un cap dans sa carrière l’été dernier en rejoignant le PSG, qui avec Matvey Safonov, a trouvé un gardien rassurant et au rendez-vous dans les grands matchs. L’ancien du LOSC lui, va devoir faire un choix crucial pour la suite de sa carrière cet été…