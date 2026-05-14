Coupe du monde 2026 : C’est terminé pour Lucas Chevalier, Didier Deschamps a tranché ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison au PSG, Lucas Chevalier a connu des débuts très compliqués à Paris. Relégué au second rang dans la hiérarchie des gardiens parisiens, le Français, ancien numéro 2 de l’équipe de France, ne devrait pas être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 ce jeudi soir.

Recruté par le PSG contre 55M€ (bonus compris), Lucas Chevalier a vécu une première saison très complexe à Paris. Après des premiers mois pas franchement convaincants dans les buts du club de la capitale, le gardien formé au LOSC a été dépassé dans la hiérarchie par Matvey Safonov, désormais indiscutable au PSG. Forcément, la situation de Chevalier, blessé jusqu’à la fin de la saison, interroge, notamment au niveau international. Bien installé en tant que numéro 2 des Bleus juste derrière Mike Maignan, le natif de Calais a vu sa situation se dégrader en sélection.

Deschamps ne devrait pas convoquer Lucas Chevalier Lors du dernier rassemblement international, Lucas Chevalier avait glissé à la troisième position des gardiens des Bleus derrière Brice Samba (Stade Rennais). Mais alors qu’entre temps, sa situation au PSG ne s’est pas arrangée loin de là, le gardien de 24 ans pourrait désormais manquer la Coupe du Monde ! Et à en croire les dernières indiscrétions du Parisien, Lucas Chevalier ne devrait pas être sélectionné par Didier Deschamps ce jeudi soir.