Équipe de France - «Il fallait qu’il parte» : Raymond Domenech se fait charger des années après Knysna !

Pierrick Levallet

Très récemment, Netflix a relancé la polémique de Knysna avec l’équipe de France en 2010 en sortant un documentaire. Plusieurs choses ont ainsi été dévoilées sur le sujet, notamment les propos tenus par Raymond Domenech à l’encontre de certains joueurs. Des années plus tard, l’ancien sélectionneur des Bleus s’est d’ailleurs fait charger sur RMC.

En 2010, l’équipe de France a été au coeur d’un véritable scandale pendant la Coupe du monde en Afrique du Sud. Les Bleus avaient décidé de faire la grève dans le bus dans leur camp de base de Knysna après l’éviction de Nicolas Anelka. Netflix a d’ailleurs dédié un documentaire sur cette polémique. De nouvelles choses ont été révélées, comme certains propos tenus par Raymond Domenech à l’encontre de quelques joueurs. Des années après ces incidents, l’ancien sélectionneur des Bleus s’est d’ailleurs fait charger sur RMC.

«Il ne nous a pas fait aimer cette équipe de France» « Je trouve ça hallucinant. Je suis tombé de ma chaise quand j’ai lu tout ce qui a été dit ou rapporté sur les propos de Raymond [Domenech]. Ce qui me dérange, c’est qu’ils mettent à jour son carnet intime. Le problème, c’est que ça a tellement été un traumatisme pour la France au niveau du football et même au-delà. Je l’ai vécu comme un traumatisme. Je n’ai rien à dire sur Raymond Domenech mais je pense qu’il ne nous a pas fait aimer cette équipe de France » a d’abord confié Denis Charvet dans le Super Moscato Show.