«Ça ne sortira pas» : Deschamps refuse de faire la même erreur que Domenech après Knysna !

Amadou Diawara

Alors qu'un documentaire sur Knysna est sorti sur Netflix, Raymond Domenech a accepté de confier son carnet de bord, avant de dénoncer un « viol de son âme ». Sur le point de disputer sa toute dernière compétition en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a affirmé qu'il n'allait lâcher aucune information confidentielle.

En fin de contrat le 31 juillet, Didier Deschamps ne va pas rempiler. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a fait savoir il y a de longs mois qu'il allait quitter son poste après la Coupe du Monde 2026. Lors d'un entretien accordé à France Inter, Didier Deschamps a affirmé qu'il n'allait divulguer aucune information confidentielle après son départ, refusant de faire la même erreur que Raymond Domenech après le scandale de Knysna en 2010.

«Mon carnet de bord, vous ne l'aurez pas» « Mon carnet de bord, vous ne l'aurez pas. Si j'en ai un ? Dans ma tête, mais personne ne peut rentrer. Knysna ? Je n’étais pas là. Si j'ai regardé le documentaire sur Netflix ? On m’en a parlé. Ce sont toujours des versions, mais il n’y a qu’une vérité. C'est le moment où l'équipe de France a touché le fond. Pire que ça, on ne pouvait pas. Il y a eu un avant et un après, forcément... comme moi j'ai connu. Je n'ai pas toujours été du bon côté comme le fait de ne pas participer à la Coupe du monde (1994). Les Etats-Unis, j’ai regardé à la télé. Mon carnet de bord ? Dans la confiance que les joueurs m’accordent - j'ai des discussions privées avec eux sur leur vie personnelle - ils savent très bien que ça ne sortira pas », a affirmé Didier Deschamps.