Coupe du monde 2026 : Le verdict est tombé pour le retour d’Hugo Lloris en équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après avoir mis un terme à sa carrière internationale, Hugo Lloris est ouvert à un retour en équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus est prêt à endosser le rôle de troisième gardien, derrière Mike Maignan et Brice Samba, mais Didier Deschamps ne devrait pas prononcer son nom jeudi au moment de dévoiler sa liste.

Jeudi soir, lors du journal de 20h sur TF1, on connaîtra les joueurs qui s’envoleront pour les États-Unis afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Comme indiqué par RMC Sport, Didier Deschamps veut avoir le plus d'options possibles et devrait donc faire appel à 26 joueurs. Reste à savoir lesquels, même si certains ne font pas trop de doutes.

« Il y a toujours deux-trois situations qui m’amènent à réflexion » « Dans ma tête, tout est bouclé, mais comme personne ne peut rentrer dans ma tête, personne ne saura. Après, il y a toujours deux-trois situations qui m’amènent à réflexion. Il reste des matchs, on ne sait jamais ce qui peut se passer… », a confié le sélectionneur des Bleus lundi lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP. La plus grosse incertitude concerne très certainement le poste de troisième gardien, Lucas Chevalier n’ayant pas joué depuis le mois de janvier avec le PSG, tandis qu’Alphonse Areloa a lui aussi perdu sa place à West Ham.