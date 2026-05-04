Lloris de retour en équipe de France ? Un joueur de Deschamps lui ouvre la porte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré l’annonce de sa retraite internationale en 2023, Hugo Lloris ne dirait pas non à une ultime pige avec l’équipe de France pour assurer le rôle de numéro 3 à la Coupe du monde en Amérique du Nord. Un scénario sur lequel s’est prononcé Brice Samba, la doublure de Mike Maignan chez les Bleus.

Cela pourrait être la grosse surprise de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Alors qu’aucune option ne se dégage sérieusement pour le poste de numéro 3 chez les gardiens, Hugo Lloris ne verrait pas d’un mauvais œil son retour en sélection pour accompagner Mike Maignan et Brice Samba. Ce dernier a d’ailleurs réagi à l’information ce dimanche soir, après la défaite du Stade Rennais contre l’Olympique Lyonnais (2-4).

« Je ne sais pas d’où cette rumeur sort », réagit Samba « Je l’ai appris comme vous, j’étais très surpris aussi. Je ne sais pas d’où cette rumeur sort, je n’ai rien à dire là-dessus en toute franchise, a confié le portier de la formation bretonne. On connaît tous Hugo et sa qualité, c’est quelqu’un qui a marqué le foot français. S’il vient avec nous, ce sera avec la plus grande joie. Je ne le connais pas, je n’étais pas encore en équipe de France, je le regardais à la télé, c’est un très grand gardien et il fait un bon début de championnat en Amérique. Si on fait appel à lui, on sera contents aussi, mais honnêtement, je ne sais pas d’où est sortie cette info ».