Lloris de retour en équipe de France ? Un joueur de Deschamps lui ouvre la porte

Malgré l’annonce de sa retraite internationale en 2023, Hugo Lloris ne dirait pas non à une ultime pige avec l’équipe de France pour assurer le rôle de numéro 3 à la Coupe du monde en Amérique du Nord. Un scénario sur lequel s’est prononcé Brice Samba, la doublure de Mike Maignan chez les Bleus.
Cela pourrait être la grosse surprise de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Alors qu’aucune option ne se dégage sérieusement pour le poste de numéro 3 chez les gardiens, Hugo Lloris ne verrait pas d’un mauvais œil son retour en sélection pour accompagner Mike Maignan et Brice Samba. Ce dernier a d’ailleurs réagi à l’information ce dimanche soir, après la défaite du Stade Rennais contre l’Olympique Lyonnais (2-4).
« Je ne sais pas d’où cette rumeur sort », réagit Samba
« Je l’ai appris comme vous, j’étais très surpris aussi. Je ne sais pas d’où cette rumeur sort, je n’ai rien à dire là-dessus en toute franchise, a confié le portier de la formation bretonne. On connaît tous Hugo et sa qualité, c’est quelqu’un qui a marqué le foot français. S’il vient avec nous, ce sera avec la plus grande joie. Je ne le connais pas, je n’étais pas encore en équipe de France, je le regardais à la télé, c’est un très grand gardien et il fait un bon début de championnat en Amérique. Si on fait appel à lui, on sera contents aussi, mais honnêtement, je ne sais pas d’où est sortie cette info ».
« Je suis déçu par Lloris »
L’idée de revoir Hugo Lloris en équipe de France ne fait pas que des heureux. Le journaliste Dave Appadoo s’étonne par exemple de la position du portier, évoluant désormais au Los Angeles FC. « Je vais le dire honnêtement, je suis déçu par Lloris. C’est quelqu’un qui est évidemment admirable sur toute sa carrière en Équipe de France. Et là cette espèce de positionnement qu’il laisse fuiter, je ne vois pas bien à quoi ça rime, a-t-il confié sur RTL. C’est quoi le rôle du troisième gardien en Équipe de France ? C’est d’aller prendre des gnons à l’entraînement à la place des autres. Ce n’est pas la place du capitaine le plus capé de l’histoire. Je crois que derrière cette indiscrétion, il y a l’idée pour Hugo Lloris que derrière Mike Maignan il y a peut-être un coup à jouer en cas de défaillance de Maignan qui est sujet à blessure. Et qu'il n’y a pas un numéro 3 et même un numéro 2 qui se dégage. »