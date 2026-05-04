Equipe de France : Griezmann, le souvenir qui le «hante certaines nuits»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France était toute proche de réaliser le back-to-back, à savoir remporter deux Coupes du monde de suite. Mais les Bleus n'ont pas vécu une finale aussi heureuse au Qatar qu'en Russie quatre années plus tôt. Antoine Griezmann a pris part aux deux rencontres historiques et s'était livré à la presse étrangère il y a quelque temps sur ce crève-cœur tant collectif qu'individuel.

Le 18 décembre 2022, Antoine Griezmann n'était pas dans un grand soir. A l'instar d'Olivier Giroud qui était remplacé juste avant la mi-temps, le champion du monde tricolore a lui aussi vécu une soirée compliquée en finale de Coupe du monde face à l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Griezmann était d'ailleurs remplacé à la 71ème minute de jeu.

«Je ne savais pas quoi faire ni ce que l'équipe attendait de moi. J'étais complètement perdu» Pour DAZN il y a quelques années de cela, Antoine Griezmann avait vidé son sac sur ce douloureux moment où il était impuissant. « La défaite contre l'Argentine m'a fait mal. Surtout la première mi-temps, parce que j'ai très mal joué. Je n'étais pas dans le coup, je ne savais pas quoi faire ni ce que l'équipe attendait de moi. J'étais complètement perdu. Après la pause, je me suis mieux intégré au jeu, mais l'entraîneur m'a remplacé ».