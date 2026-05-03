«En ballotage défavorable» : Eduardo Camavinga, la mauvaise nouvelle pour la Coupe du monde ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 14 mai prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Le fait est qu’il n’y a pas de place pour tout le monde et certains vont donc rester sur le bord de la route. Qui seront les déçus de cette liste ? Visiblement, pour Eduardo Camavinga, ça ne sentirait pas très bon.

Cet été, l’équipe de France va disputer la Coupe du monde avec l’ambition d’aller chercher une 3ème étoile. Bien évidemment, tout le monde veut faire partie de cette aventure. Mais voilà que le 14 mai prochain, au moment de dévoiler sa liste, Didier Deschamps va faire des déçus. En effet, la concurrence est rude dans tous les secteurs et il n’y aura pas de place pour tout le monde. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Manu Koné, N’Golo Kanté et Warren Zaïre-Emery semblent avoir les faveurs de Deschamps. Au grand dam d’Eduardo Camavinga ?

Camavinga hors de la liste ? Présent lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, le joueur du Real Madrid pourrait bien ne pas être de la partie pour la Coupe du monde. Depuis quelques mois maintenant, Eduardo Camavinga traverse une période compliquée avec la Casa Blanca et son carton rouge contre le Bayern Munich en Ligue des Champions n’a clairement pas arrangé son cas. De quoi faire dire à Téléfoot ce dimanche que Camavinga serait « en ballotage défavorable » pour la Coupe du monde, se trouvant derrière Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Manu Koné, N’Golo Kanté et Warren Zaïre-Emery.