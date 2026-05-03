Kylian Mbappé blessé avant la Coupe du monde : Les dernières informations rassurantes de Téléfoot

Axel Cornic

Dans seulement quelques semaines, l’équipe de France va lancer sa Coupe du monde en Amérique du Nord et au Mexique. Mais tout le monde se demande si le capitaine Kylian Mbappé sera vraiment au rendez-vous, après une saison compliquée avec le Real Madrid et des blessures assez handicapantes.

Décidément, l’Espagne ne réussit pas vraiment à Kylian Mbappé. Depuis son départ du PSG en 2024 et son arrivée au Real Madrid, la star française traverse la pire période de sa carrière. Si sur le plan individuel il affiche des statistiques dignes des meilleurs, il est régulièrement la cible des critiques de la presse espagnole, qui assure que l’équipe madrilène joue mieux sans lui.

Kylian Mbappé blessé avec le Real Madrid Pour ne rien arranger, l’attaquant de 27 ans a également été handicapé par quelques blessures, dont une au genou qui a énormément fait parler cet hiver. Plus récemment, ce sont les ischios-jambiers qui feraient souffrir Mbappé, mis au repos par le Real Madrid. Certains laissent d’ailleurs entendre qu’on ne devrait carrément plus le voir sous les couleurs de son club en cette fin de saison. Il ne reste en effet que cinq matchs aux Madrilènes et aucun risque ne devrait être pris avec l’international français... surtout à quelques semaines de la Coupe du monde.