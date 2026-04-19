Mercato - Atlético de Madrid : Antoine Griezmann va rejoindre Orlando, les dernières révélations sur les coulisses de son transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur incontournable de l'effectif de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann s'approche de la fin de sa carrière et un nouveau chapitre va s'ouvrir. En effet, le joueur français va quitter l'Espagne à la fin de la saison pour s'envoler vers Orlando aux Etats-Unis. Le deal a fini par être conclu et le directeur de la MLS s'est confié sur les conditions de sa signature.

Depuis quelques semaines, on sait qu'Antoine Griezmann a déjà trouvé sa nouvelle aventure aux Etats-Unis dans le club d'Orlando. Le joueur français est très attendu là-bas mais il a d'abord tenu à disputer la fin de la saison avec l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros n'ont pas réussi à décrocher la Coupe du Roi samedi, le laissant sans trophée. A moins que le club espagnol n'aille jusqu'au bout de la Ligue des champions...

Samuel Umtiti dévoile le détail complètement fou qui a confirmé le transfert d’Antoine Griezmann ! https://t.co/T3ztA4wco3 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Griezmann signe aux Etats-Unis, son départ est décalé Alors qu'il a passé toute sa carrière en Espagne pour le moment, Antoine Griezmann s'apprête à vivre une nouvelle aventure. Le joueur français, qui continue toujours d'être relativement impressionnant sur le terrain, aurait même déjà dû être à Orlando. « C'est un joueur que les clubs suivent depuis longtemps. Il aurait dû rejoindre nos rangs le mois dernier, en mars, mais compte tenu de ses performances et de son importance au sein de l'Atlético de Madrid, qui devait disputer la Coupe du Roi et qui est en demi-finale de la Ligue des champions, le joueur a demandé à pouvoir rester jusqu'à la fin de la saison » précise Alfonso Mondelo, directeur de la MLS, pour AS.