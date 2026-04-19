⁠Nouvel échec pour l’OM : Habib Beye va-t-il sauver sa peau ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est encore incliné en Ligue 1, sur la pelouse du FC Lorient (0-2). Une défaite qui fait mal dans la course à la Ligue des champions, l’objectif prioritaire du club phocéen en cette fin de saison. Habib Beye va-t-il réussir sa mission, et convaincre le nouveau président Stéphane Richard de le conserver ?

Le Moustoir réussit décidément très mal à Habib Beye cette saison. Lourdement défait avec le Stade Rennais (0-4) durant le mois d’août, l’entraîneur s’est incliné cette fois avec l’Olympique de Marseille ce samedi (0-2). Une défaite qui pourrait coûter très cher dans la course à l’Europe, alors que le club pourrait quitter le quatuor de la Ligue 1 selon les résultats des autres clubs en course pour la Ligue des champions.

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C'est un ancien de la maison qui fait sombrer les Marseillais : 2-0 pour Lorient ! pic.twitter.com/vdghh6QRHj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2026

L'avenir de Beye conditionné à la Ligue des champions ? Disputant son huitième match sur le banc de l’OM en Ligue 1, Habib Beye a connu son quatrième revers. Sa situation pourrait sérieusement se fragiliser si son équipe ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des champions. « Il vient de prendre ses fonctions, avec un objectif clair de bien finir la saison, avec les enjeux que l’on connaît autour d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Laissons-lui faire son travail, chaque chose en son temps », expliquait récemment Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM, au micro de RTL. Une sortie qui laisse clairement entendre que l’avenir de Beye est conditionné à la fin de saison du club, et ce malgré la confiance de l’entraîneur concernant la suite de son passage dans la cité phocéenne.