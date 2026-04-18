L'OM plonge : Cette statistique qui fait (très) mal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au coeur d’une saison tourmentée, l’OM tente d’aller chercher la qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Cependant, le club phocéen connaît des difficultés défensives majeures, et l’arrivée récente d’Habib Beye sur le banc n’a rien arrangé, loin de là. Une statistique en ce sens fait d’ailleurs très mal au club phocéen.

Rien ne semble aller ces derniers temps pour l’OM. Le club phocéen ne parvient pas à progresser sous les ordres d’Habib Beye. Ce samedi après-midi, Marseille a concédé une troisième défaite en quatre matchs. Après avoir perdu face à Lille et Monaco, c’est cette fois-ci sur la pelouse de Lorient que la formation marseillaise s’est inclinée (2-0). Clairement, les « Merlus » ont su profiter de la friabilité défensive de l’OM…

🚨 𝗟’𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗠𝗜 𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗜𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘́𝗙𝗘𝗡𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 𝗘𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟲 ! 😱😱



Avec 𝟮𝟱 𝗯𝘂𝘁𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗮𝗶𝘀𝘀𝗲́𝘀 depuis le début d'année, seuls l'OGC Nice (27) et Metz (26) ont fait PIRE dans l’élite française…… pic.twitter.com/6sIfzXlFoV — BeFootball (@_BeFootball) April 18, 2026

L’OM en perdition en défense Ce n’est pas la victoire peu convaincante obtenue face au FC Metz la semaine dernière (3-1) qui réussit pour le moment à valider le bilan d’Habib Beye. Surtout, depuis le début de saison, Marseille souffre véritablement au niveau de sa défense. En effet, comme le rapporte le compte X StatsduFoot, seuls l’OGC Nice (27) et le FC Metz (26) ont encaissé plus de buts que l’OM (25) sur cette année 2026 en championnat, preuve que le club phocéen est en grande difficulté ces derniers mois.