L'OM plonge : Cette statistique qui fait (très) mal !

Au coeur d’une saison tourmentée, l’OM tente d’aller chercher la qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Cependant, le club phocéen connaît des difficultés défensives majeures, et l’arrivée récente d’Habib Beye sur le banc n’a rien arrangé, loin de là. Une statistique en ce sens fait d’ailleurs très mal au club phocéen.
Rien ne semble aller ces derniers temps pour l’OM. Le club phocéen ne parvient pas à progresser sous les ordres d’Habib Beye. Ce samedi après-midi, Marseille a concédé une troisième défaite en quatre matchs. Après avoir perdu face à Lille et Monaco, c’est cette fois-ci sur la pelouse de Lorient que la formation marseillaise s’est inclinée (2-0). Clairement, les « Merlus » ont su profiter de la friabilité défensive de l’OM…
L’OM en perdition en défense
Ce n’est pas la victoire peu convaincante obtenue face au FC Metz la semaine dernière (3-1) qui réussit pour le moment à valider le bilan d’Habib Beye. Surtout, depuis le début de saison, Marseille souffre véritablement au niveau de sa défense. En effet, comme le rapporte le compte X StatsduFoot, seuls l’OGC Nice (27) et le FC Metz (26) ont encaissé plus de buts que l’OM (25) sur cette année 2026 en championnat, preuve que le club phocéen est en grande difficulté ces derniers mois.
Habib Beye reconnaît une friabilité défensive
A son arrivée à l’OM, Habib Beye avait noté cette difficulté défensive. « Il a d’abord fallu penser à stabiliser l’équipe défensivement. Car cela devient compliqué si on doit marquer trois buts à chaque match pour l’emporter. On ne met qu’un but sur chacune des deux dernières rencontres, certes, mais on n’en encaisse pas. Le jeu est moins spectaculaire, mais il faut l’accepter, car cela nous permet aussi d’être dans la course alors qu’on était potentiellement à huit points de Lyon si on perdait contre l’OL. On doit se focaliser sur ces trois victoires de rang en championnat. Pour le beau jeu, on va travailler et essayer de s’améliorer », déclarait le coach sénégalais.