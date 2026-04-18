«C'est décevant», les regrets d'Aubameyang sur son retour à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu à l’OM l’été dernier après une saison passée en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubemayang espérait mieux pour son retour. Selon lui, Marseille devrait être en train de lutter pour le titre de champion de France avec le PSG, comme le fait le RC Lens. À ses yeux, lui et ses coéquipiers se sont « sabordés » cette saison, même s’il reste encore la qualification en Ligue des champions à aller chercher pour la sauver.

Dans un entretien accordé à Maritima, Pierre-Emerick Aubameyang a fait un constat lucide sur la saison de l’OM. Après avoir concédé deux défaites à l’extérieur en août, les Olympiens avaient redressé la barre en septembre, mais n’ont pas réussi à performer sur le long et ont connu plusieurs trous d’air depuis.

Mercato - Mason Greenwood : «Le meilleur joueur de Ligue 1 hors PSG» va bientôt quitter l’OM ? https://t.co/0lcJbkSyEI — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

« On s’est un peu sabordés » « Je pense que la saison a été déterminée par le fait qu’on s’est mis le feu un peu tout seul, je trouve. On s’est un peu sabordés. Parce qu’au mois de janvier on était encore partout et tout était faisable. On a eu pas mal de matchs où les prestations étaient tops, je trouve, et c’est vrai que parfois on avait ces deux visages. J’ai toujours dit : quand tu joues à Marseille, il faut être vraiment dans sa bulle, concentré sur ce que tu fais et pas écouter forcément ce qu’il se passe autour. Je pense que cette année ça a joué un petit peu et déstabilisé le groupe. C’est ce que je trouve dommage. Après, c’est compréhensible parce qu’il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais aussi beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas forcément le contexte. Donc c’est forcément pas facile. C’est une saison en demi-teinte on va dire », estime Pierre-Emerick Aubameyang.