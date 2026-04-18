«On attendait quand même plus de lui» : Le joueur qui déçoit un grand nom de l'OM à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan l’été dernier, Benjamin Pavard est arrivé avec le statut de champion du monde 2018 et devait apporter toute son expérience à l’OM. Finalement, le défenseur âgé de 29 ans a été un des plus défaillants cette saison et pour l’ancien olympien Manuel Amoros, « il n’a pas amené ce qu’il fallait » à Marseille.

Ce samedi après-midi, Benjamin Pavard va retrouver l’équipe contre laquelle il avait fait ses débuts sous les couleurs de l’OM, le FC Lorient. Le 12 septembre dernier, l’international français (55 sélections) participait au festival des Olympiens face aux Merlus (4-0), inscrivant le deuxième but de ce qui était alors sa nouvelle équipe. On se disait que l’histoire ne pouvait pas mieux commencer, mais elle ne s’est pas déroulée comme espéré.

Mercato - OM : Mathieu Bodmer annoncé à Marseille pour remplacer Benatia, c'est le PSG qui le fait rêver https://t.co/Snv78Ed5Rm — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

« Il n’a pas amené ce qu’il fallait » Sept mois plus tard, Benjamin Pavard est aujourd’hui quasiment assuré de ne plus être à l’OM la saison prochaine. Si Marseille a une option d’achat de 15M€ pour le recruter définitivement en provenance de l’Inter Milan, tout porte à croire qu’elle ne sera pas levée, tant le défenseur âgé de 29 ans a déçu cette saison. « On attendait quand même plus de lui quand on recrute un international, qui arrive dans un grand club. Il n’a pas amené ce qu’il fallait », estime Manuel Amoros auprès de La Provence.