«On attendait quand même plus de lui» : Le joueur qui déçoit un grand nom de l'OM à Marseille

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan l’été dernier, Benjamin Pavard est arrivé avec le statut de champion du monde 2018 et devait apporter toute son expérience à l’OM. Finalement, le défenseur âgé de 29 ans a été un des plus défaillants cette saison et pour l’ancien olympien Manuel Amoros, « il n’a pas amené ce qu’il fallait » à Marseille.
Ce samedi après-midi, Benjamin Pavard va retrouver l’équipe contre laquelle il avait fait ses débuts sous les couleurs de l’OM, le FC Lorient. Le 12 septembre dernier, l’international français (55 sélections) participait au festival des Olympiens face aux Merlus (4-0), inscrivant le deuxième but de ce qui était alors sa nouvelle équipe. On se disait que l’histoire ne pouvait pas mieux commencer, mais elle ne s’est pas déroulée comme espéré.
« Il n’a pas amené ce qu’il fallait »
Sept mois plus tard, Benjamin Pavard est aujourd’hui quasiment assuré de ne plus être à l’OM la saison prochaine. Si Marseille a une option d’achat de 15M€ pour le recruter définitivement en provenance de l’Inter Milan, tout porte à croire qu’elle ne sera pas levée, tant le défenseur âgé de 29 ans a déçu cette saison. « On attendait quand même plus de lui quand on recrute un international, qui arrive dans un grand club. Il n’a pas amené ce qu’il fallait », estime Manuel Amoros auprès de La Provence.
« On sent un manque de communication et de cohésion évident »
Benjamin Pavard n’a pas été aidé par des changements de compositions quasi-systématiques lors de la première partie de saison sous Roberto De Zerbi et également par les modifications de système. « Les joueurs se retrouvent perdus, ils ne peuvent même pas jouer une dizaine de matchs avec les mêmes coéquipiers. On sent un manque de communication et de cohésion évident », a ajouté le vainqueur de la Ligue des champions 1993. Un joueur sur lequel semble tout de même compter Habib Beye, qui l’a titularisé à cinq reprises sur sept possibles depuis qu’il a pris la suite de l’Italien. Cela devrait une nouvelle fois être le cas ce samedi, l’OM ne pouvant pas compter sur Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley, blessés, ainsi que sur Facundo Medina, suspendu.