Mercato - OM : Benatia dit non à une proposition pour Pavard !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé dans les dernières heure du mercato sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Benjamin Pavard n’a jamais réellement convaincu à l’OM. A tel point que son avenir ne semble plus s’écrire à Marseille malgré une ultime proposition assez osée.

Prêté à l'OM dans les dernières secondes du précédent mercato estival, Benjamin Pavard a déçu cette saison au point que son avenir ne passe plus par Marseille. Conscient de cette situation, l'Inter Milan aurait proposé à l'OM de revoir le prix du champion du monde à la baisse, mais le club phocéen aurait refusé comme le raconte Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC.

🚨 L'Inter Milan veut 𝗦𝗘 𝗗𝗘́𝗕𝗔𝗥𝗥𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 de Benjamin Pavard 🇫🇷 ! ❌



Le club lombard compte sur 𝘂𝗻𝗲 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲𝘂𝗿 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀 𝗲𝘁 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour que l'OM fasse une offre pour le conserver. 💙🤍



L'Inter… pic.twitter.com/oIFFXBQyUj — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2026

L'Inter prêt à tout pour se débarrasser de Pavard... « Il y a des rumeurs. Des rumeurs venant d’Italie et je le confirme, que l’Inter aurait été prêt à baisser le prix. 15 M€ c’est le montant de l’option, mais vu la saison de Pavard, tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins. Mais ce n’est pas d’actualité du côté de l’OM. L’OM considère jusqu’à preuve du contraire que Pavard a échoué et qu’on ne peut pas compter sur lui. Il a aussi un salaire assez élevé. Malgré les rumeurs en Italie disant que l’OM allait peut-être faire l’effort et proposer une somme, ce n’est pas d’actualité aujourd’hui », confie-t-il au micro du podcast After Marseille de RMC avant d’évoquer le cas des autres prêts avec options d’achat.