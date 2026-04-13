Mercato - OM : Benatia dit non à une proposition pour Pavard !

Arrivé dans les dernières heure du mercato sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Benjamin Pavard n’a jamais réellement convaincu à l’OM. A tel point que son avenir ne semble plus s’écrire à Marseille malgré une ultime proposition assez osée.
Prêté à l'OM dans les dernières secondes du précédent mercato estival, Benjamin Pavard a déçu cette saison au point que son avenir ne passe plus par Marseille. Conscient de cette situation, l'Inter Milan aurait proposé à l'OM de revoir le prix du champion du monde à la baisse, mais le club phocéen aurait refusé comme le raconte Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC.
L'Inter prêt à tout pour se débarrasser de Pavard...
« Il y a des rumeurs. Des rumeurs venant d’Italie et je le confirme, que l’Inter aurait été prêt à baisser le prix. 15 M€ c’est le montant de l’option, mais vu la saison de Pavard, tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins. Mais ce n’est pas d’actualité du côté de l’OM. L’OM considère jusqu’à preuve du contraire que Pavard a échoué et qu’on ne peut pas compter sur lui. Il a aussi un salaire assez élevé. Malgré les rumeurs en Italie disant que l’OM allait peut-être faire l’effort et proposer une somme, ce n’est pas d’actualité aujourd’hui », confie-t-il au micro du podcast After Marseille de RMC avant d’évoquer le cas des autres prêts avec options d’achat.
... mais l'OM n'en veut pas !
« On est sur quelque part un montage non pas financier mais dans la structure du contrat. Pour Medina, Traoré et Weah, c’est presque comme s’ils avaient été engagés avec un contrat déjà fixe de 3, 4, 5 ans. Le prêt était assorti d’une option d’achat automatique. Evidemment ça change tout. Il n’y aura pas de surprise avec les Medina, Weah et Traoré qui appartiendront à l’OM (...) C’est une manière quelque part de décaler le paiement du transfert à la saison suivant en espérant que l’OM soit en Ligue des Champions. On verra si l’OM aura un peu plus de moyens pour payer ce qui est obligatoire pour les transferts de Medina, Traoré et Weah », ajoute Florent Germain.