Mason Greenwood manque de respect à l'OM : Il balance sur La Chaîne L'EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2024 par l’OM alors qu’il était dans une situation très compliquée à Manchester United, Mason Greenwood vit probablement la fin de son aventure marseillaise. Et son récent comportement choqué clairement Ludovic Obraniak qui estime que l’ailier anglais manque de respect au club phocéen.

Le transfert de Mason Greenwood à l'OM s'était accompagné d'une vive polémique puisque l'ailier anglais a fait l'objet de lourdes accusations de viol et violences conjugales. Et alors qu'il n'était plus le bienvenu en Angleterre, Manchester United l'a poussé au départ et l'OM en a profité. A Marseille, Mason Greenwood s'est relancé au point qu'un transfert vers un grand club européen soit envisagé. Néanmoins, la fin de son aventure phocéenne se passe mal et son investissement est pointé du doigt. Pour Ludovic Obraniak, le joueur formé à Manchester United manque clairement de respect à l'OM.

Obraniak fracasse Greenwood « Quand Marseille prend Greenwood, c’est une opportunité de marché. Mais tu prends quand même avec toi le vent qui va souffler très fort par rapport à ce qu’il est en terme d’humain et par rapport à ce qu’il a fait, son passif. Mais si tu es Mason Greenwood, jamais tu te dis "merci de m’avoir remis en selle !" », a-t-il confié sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.