Mason Greenwood manque de respect à l'OM : Il balance sur La Chaîne L'EQUIPE !

Recruté en 2024 par l’OM alors qu’il était dans une situation très compliquée à Manchester United, Mason Greenwood vit probablement la fin de son aventure marseillaise. Et son récent comportement choqué clairement Ludovic Obraniak qui estime que l’ailier anglais manque de respect au club phocéen.
Le transfert de Mason Greenwood à l'OM s'était accompagné d'une vive polémique puisque l'ailier anglais a fait l'objet de lourdes accusations de viol et violences conjugales. Et alors qu'il n'était plus le bienvenu en Angleterre, Manchester United l'a poussé au départ et l'OM en a profité. A Marseille, Mason Greenwood s'est relancé au point qu'un transfert vers un grand club européen soit envisagé. Néanmoins, la fin de son aventure phocéenne se passe mal et son investissement est pointé du doigt. Pour Ludovic Obraniak, le joueur formé à Manchester United manque clairement de respect à l'OM.
Obraniak fracasse Greenwood
« Quand Marseille prend Greenwood, c’est une opportunité de marché. Mais tu prends quand même avec toi le vent qui va souffler très fort par rapport à ce qu’il est en terme d’humain et par rapport à ce qu’il a fait, son passif. Mais si tu es Mason Greenwood, jamais tu te dis "merci de m’avoir remis en selle !" », a-t-il confié sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«Ce club lui a sauvé sa fin de carrière»
« Il a fait le job sur les stats, mais… C’est aller jusqu’au bout. Ce club lui a sauvé sa fin de carrière. Il lui a redonné l’opportunité de montrer que c’était encore un bon joueur de foot. Ce n’est pas rien quand même. Il y a un maillot, un club à respecter, l’institution. Je lui demande juste d’aller au bout du truc. Quand tu as signé un contrat et que le club continue de te payer jusqu’au dernier match… », ajoute Ludovic Obraniak.